جنگ غزه، جنگی علیه کودکان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کمیسر کل آنروا به عنوان نهاد امداد رسانی سازمان ملل در امور فلسطین طی سخنانی با انتقاد از ادامه جنگ غزه تاکید کرد که این جنگ، جنگی علیه کودکان است، جنگی است علیه کودکی و آینده آنها و این جنگ هیچ نتیجه خوبی به دنبال نخواهد داشت.
به گفته کمیسر کل آنروا، ما نیاز به آتش بس در جنگ غزه داریم. او گفته است: «اکنون به خاطر کودکان غزه آتش بس کنید.»
از سوی دیگر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز بیانیهای از ارتش رژیم صهیونیستی را منتشر کرده که در آن صهیونیستها به یک تیراندازی اشتباهی و کور اعتراف کردهاند.
نیویورک تایمز در این ارتباط نوشته است که ارتش اسرائیل اعتراف کرد به اشتباه دو نفر را که سوار بر دوچرخه در غزه بودند، هدف قرار داده است.
این روزنامه آمریکایی در ادامه بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی نوشته است: ارتش ویدئویی منتشر کرد که در آن ابتدا مدعی شده بود که دو فرد مسلح در غزه هدف قرار گرفته اند، اما کمی بعد مشخص شد که آنها سلاح نداشتند.
به ادعای این بیانیه، ارتش در جستجوی انگیزههای این حمله است و از اشتباه در اطلاعات و ویدئو آگاه و متاسف است.
با وجود آنکه ارتش رژیم صهیونیستی برای اولین بار از آغاز جنگ غزه به اشتباه خود اعتراف کرده، اما در مجموع کلیه عملیات و جنگ علیه غزه با هدف قرار دادن و بمباران منازل مسکونی و شهروندان بی دفاع و غیرنظامی بوده است و مشخص نیست که چرا ارتش رژیم صهیونیستی پس از ۵ ماه بمباران غزه و شهادت بیش از ۳۱ هزار فلسطینی اکنون به یکی از هزاران اشتباه خود در جنگ علیه غزه اعتراف کرده است؟
از سوی دیگر، همزمان با محاصره غذایی و تحمیل قطحی به نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی این باریکه همچنان زیر آتش ارتش این رژیم است.
خبرنگار المیادین گزارش داد ارتش رژیم صهیونیستی ۲ واحد آپارتمان را در اردوگاه البریج واقع در مرکز نوار غزه هدف قرار داده است.
در نتیجه این حمله ارتش رژیم صهیونیستی یک فلسطینی به شهادت رسید و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی خانهای در مرکز شهرک الزیتون در جنوب شهر غزه را هدف قرار داد. در این حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز چند فلسطینی زخمی شدند.
علاوه بر این منابع فلسطینی از بمباران شهرک الزیتون واقع در جنوب شرق شهر غزه از سوی جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.
شهر «حمد» و منطقه «المطاحن» نزدیک خانیونس در جنوب نوار غزه نیز هدف حمله توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
خانهای در منطقه «معن» واقع در شرق خانیونس نیز از سوی جنگندههای ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی بمباران شد.
اما از سوی دیگر جنایتهای ارتش رژیم صهیونیستی در محاصره غذایی نوار غزه و تحمیل قحطی و گرسنگی به ساکنان این باریکه همچنان ادامه دارد.
منابع فلسطینی گزارش دادند که شمار شهیدان قحطی و گرسنگی در نوار غزه به ۲۷ نفر رسیده است.
کمی پیشتر نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد که شمار شهیدان حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۳۱ هزار و ۱۱۲ نفر و شمار زخمیهای این حملهها به ۷۲ هزار و ۸۸۹ نفر افزایش یافته که ۷۲ درصد از آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
همچنین بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه ارتش رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته مرتکب ۸ قتل عام دیگر در نوار غزه شده است که طی آن ۷۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۲۹ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
