حجت الاسلام علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و بندگی و ضیافت الهی است و باید تلاش کرد تا از این فرصت که بار دیگر نصیب با شده است نهایت بهره برا ببریم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه افزود: امسال با طلوع ماه مبارک رمضان و حلول این ماه شریف که به شهرالله معروف است، همانند سال‌های گذشته روحانیون و مبلغان جهت تبلیغ و تعظیم شعائر دینی به سراسر کشور اعزام شده‌اند.

وی گفت: شبکه تبلیغ شهرستان گناوه با هماهنگی شورای تبلیغ و همراهی اداره تبلیغات اسلامی جهت ساماندهی و گسترش فعالیت‌های تبلیغی در ایام ماه رمضان و عید نوروز اقدام به اعزام مبلغین به مساجد، روستاها و فعالیت در ناحیه سواحل شهرستان کرده است.

وی بیان کرد: روحانیون مستقر در شهرستان در کنار ۳۰ روحانی اعزامی به شهرستان در ایام تعطیلات، فعالیت‌های تبلیغی را انجام خواهند داد.

حجت الاسلام محمدی بیان کرد: مباحث احکام، پاسخ به شبهات، تدبر و تفسیر قرآن، اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآن خوانی، مواسات و برادری از برنامه‌های اصلی شبکه تبلیغ خواهد بود.

حضور ۳۰ روحانی اعزامی در شهرستان

کارشناس فرهنگی و مسؤول اعزام و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه نیز گفت: ۳۰ روحانی جهت تبلیغ دینی در ایام تعطیلات به شهرستان گناوه اعزام شده‌اند.

سید محمدحسینی افزود: تأیید حکم تبلیغ و ثبت فعالیت‌های تبلیغی در سامانه شبکه مبلغین و اعزام (شمع), معرفی مساجد و تکایا و هماهنگی‌های لازم جهت تبلیغ و ارسال گزارش به مرکز و رصد فعالیت‌های تبلیغی از جمله فعالیت این واحد تبلیغی است.