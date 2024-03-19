تمامی محورهای استان قزوین لغزنده و پرحجم است

سرهنگ فرهاد ذاکری منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محورهای استان قزوین اظهار کرد: هم اکنون شاهد ترافیک پرحجمی در محورهای مواصلاتی به استان قزوین هستیم.

وی با بیان اینکه مسدود شدن محور چالوس بار ترافیکی محورهای استان قزوین را افزایش داده است، افزود: در اتوبان کرج به قزوین شاهد بار ترافیکی سنگین در از آبیک تا ورودی اتوبان قزوین – رشت هستیم.

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه در آزادراه قزوین به زنجان نیز ترافیک نیمه سنگین اما روانی را شاهد هستیم، ادامه داد: در آزادراه قزوین – رشت نیز ترافیک نیمه سنگین داریم.

وی با بیان اینکه به دلیل بارش باران تمامی محورهای استان لغزنده است، ادامه داد: رعایت فاصله طولی، رعایت سرعت مطمئنه، توجه به جلو، بستن کمربند ایمنی و اجتناب از توقف در حاشیه آزادراه‌ها می‌تواند سفری امن را رقم بزند.

ذاکری منش در پایان یادآور شد: در صورت بروز حادثه رانندگان از انجام هر اقدامی که نظم ترافیکی را بر هم بزند خودداری کرده و مانع ایجاد ترافیک شوند.