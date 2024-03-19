  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۳۲

رییس پلیس راه استان قزوین:

تمامی محورهای استان قزوین لغزنده و پرحجم است

تمامی محورهای استان قزوین لغزنده و پرحجم است

قزوین- رییس پلیس راه استان قزوین گفت: تمامی محورهای استان قزوین به دلیل بارش باران لغزنده و با ترافیک سنگین و پرحجم روبرو است.

سرهنگ فرهاد ذاکری منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محورهای استان قزوین اظهار کرد: هم اکنون شاهد ترافیک پرحجمی در محورهای مواصلاتی به استان قزوین هستیم.

وی با بیان اینکه مسدود شدن محور چالوس بار ترافیکی محورهای استان قزوین را افزایش داده است، افزود: در اتوبان کرج به قزوین شاهد بار ترافیکی سنگین در از آبیک تا ورودی اتوبان قزوین – رشت هستیم.

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه در آزادراه قزوین به زنجان نیز ترافیک نیمه سنگین اما روانی را شاهد هستیم، ادامه داد: در آزادراه قزوین – رشت نیز ترافیک نیمه سنگین داریم.

وی با بیان اینکه به دلیل بارش باران تمامی محورهای استان لغزنده است، ادامه داد: رعایت فاصله طولی، رعایت سرعت مطمئنه، توجه به جلو، بستن کمربند ایمنی و اجتناب از توقف در حاشیه آزادراه‌ها می‌تواند سفری امن را رقم بزند.

ذاکری منش در پایان یادآور شد: در صورت بروز حادثه رانندگان از انجام هر اقدامی که نظم ترافیکی را بر هم بزند خودداری کرده و مانع ایجاد ترافیک شوند.

کد مطلب 6058762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سینا IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      عجب روزگاری شده هر کی را میبنید یک پراید خریده راهی شمال شده آخه تویی که برای لقمه نانی سرگردانی مگه مجبوری وام بگیری بری شمال

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها