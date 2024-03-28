تصادف محور جندق-معلمان ۹ کشته داشت/ حادثه مرگبار نوروزی در دامغان

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه حدود ساعت ۸:۳۰ صبح پنج شنبه برخورد دو خودرو در کیلومتر ۴۰ محور جندق-معلمان به هلال احمر استان سمنان گزارش شد، اظهار کرد: بلافاصله تیمی از امدادگران پایگاه سر کویر به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن بیان اینکه این حادثه برخورد دو خودرو پژو پارس و سوناتا بوده است، افزود: شدت حادثه به حدی بود که تاکنون ۹ کشته بر جای گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه عملیات رهاسازی برای این افراد به انجام رسیده است، اضافه کرد: این عملیات همچنان ادامه دارد.