۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۱

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان:

تصادف محور جندق-معلمان ۹ کشته داشت/ حادثه مرگبار نوروزی در دامغان

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از برخورد دو خودروی پژو پارس و سوناتا در محور جندق-معلمان خبر داد و گفت: این حادثه ۹ کشته بر جا گذاشته است.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه حدود ساعت ۸:۳۰ صبح پنج شنبه برخورد دو خودرو در کیلومتر ۴۰ محور جندق-معلمان به هلال احمر استان سمنان گزارش شد، اظهار کرد: بلافاصله تیمی از امدادگران پایگاه سر کویر به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن بیان اینکه این حادثه برخورد دو خودرو پژو پارس و سوناتا بوده است، افزود: شدت حادثه به حدی بود که تاکنون ۹ کشته بر جای گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه عملیات رهاسازی برای این افراد به انجام رسیده است، اضافه کرد: این عملیات همچنان ادامه دارد.

    • فرزاد معین IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      اگه حمل و نقل ریلی رو در کشور بیشتر کنیم. شاهد این حجم از تصادفات نخواهیم بود.

