تسهیل فرایند صادرات در سال ۱۴۰۳ برای تحقق جهش تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار کرد: عملاً رکن و اساس ساختار صادرات با بخش خصوصی میسر است و دولتها فقط باید تسهیلگر باشند.
ضیغمی افزود: فرایند صادرات با اطلاعرسانی درست و بهموقع قوانین، آگاهی از زمان و نحوه ممنوعیتها تسهیل میشود.
وی بیان کرد: سعی داریم از سال جدید با ایجاد زیرساختهای لجستیک، حمایتهای ارزی و جلوگیری از قوانین خلقالساعه از صادرات و تجار حمایت کنیم.
معاون وزیر صمت با اشاره به قوانین تسهیلگر و حمایت از حقوق صادرکنندگان گفت: در سالهای گذشته بیشترین حمایتهای به واردات اختصاص داشته است ولی در این دولت با برپایی نمایشگاههای بزرگ در ایران امکان دیدار تجار خارجی از ظرفیتهای تولیدی ایران را فراهم کردیم تا تجار ایرانی بهدور از پرداخت هزینههای سفر، امکان ارائه تولیدات، بازاریابی و رقابت در بازارهای خارجی و صادرات بیشتر برایشان مهیا شود.
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