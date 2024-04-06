باتجربه ها نقش تعیین کننده دارند/ استقلال نباید اشتباه کند

منصور رشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر و در خصوص دیدار این تیم برابر مس رفسنجان که از ساعت ۱۹ امروز شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد گفت: استقلال باید به مصاف حریفی برود که تغییرات صورت گرفته در کادر فنی این تیم باعث شده تا مس رفسنجان یک تیم خطرناک محسوب شود. مسی ها با نویدکیا بسیار پرانگیزه و تشنه برد شده اند. آنها در جام حذفی توانستند استقلال شکست دهند و این بار هم به دنبال این هستند تا یک بار دیگر حریف را شکست داده و با سه امتیاز تهران را ترک کنند. نویدکیا می داند که در ورزشگاه آزادی مقابل هواداران استقلال کار سختی در پیش دارد. به طور حتم او برد در جام حذفی را به فراموشی سپرده و تلاش می کند با بازیکنان با انگیزه ای که دارد دست خالی تهران را ترک نکند.

وی افزود: استقلال می داند که برای رسیدن به قهرمانی باید ۹ بازی پیش رو را با پیروزی به پایان برساند. نکونام مربی با تجربه ای است و باید به دنبال این باشد که بازیکنانش را از هر لحاظ آماده این دیدار کند. آبی ها در تعطیلات برای اینکه در آمادگی کامل بمانند دو دیدار تدارکاتی را هم برگزار کردند و حالا باید خود را آماده کنند تا برابر مس رفسنجان به سه امتیاز دست پیدا کرده و مسیر قهرمانی خود را هموار کنند.

رشیدی تاکید کرد: حریف را نباید دست کم گرفت. درست است که استقلال در خانه بازی می کند اما یک اشتباه می تواند شرایط را برای آبی پوشان سخت کند. استقلال در ۹ بازی که پیش رو دارد نباید اشتباه کند زیرا اگر این اتفاق رخ دهد تاوانش از دست دادن قهرمانی است و بعید می دانم استقلال بخواهد چنین تاوان سختی را پس دهد. آبی ها باید با تلاش زیاد و ارائه یک بازی منطقی سه امتیاز این بازی را کسب کنند تا بتوانند هم به قهرمانی امیدوار باشند و هم فاصله خود را با رقبا حذف کنند.

کارشناس فوتبال در مورد عملکرد حسینی گفت: حسینی برخلاف سال گذشته بسیار پخته و با تجربه عمل کرده. او حالا هم کاپیتان است و هم نقش تعیین کننده ای در تیم دارد. او فصل بسیار موفقی را پشت سر گذاشته و نقش تعیین کننده ای در موفقیت استقلال دارد و اگر این روند را در هفته های پایانی لیگ ادامه دهد می تواند یکی از ارکان اصلی قهرمانی استقلال در لیگ امسال باشد.

رشیدی در پایان خاطرنشان کرد: در هفته های پایانی نقش باتجربه ها پررنگ تر از گذشته می شود. در استقلال بازیکنانی چون چشمی و حسینی نقش تعیین کننده ای خواهند داشت. آنها باید در هفته های پایانی بازیکنان را به آرامش دعوت کرده، با جوانترها صحبت کنند و اجازه ندهند که اتفاقات درون زمین بر روی بازیکنان جوان تر تاثیر بگذارد. استقلال اگر بتواند آرامش خود را حفظ کند و اشتباه فاحشی مرتکب نشود به طور حتم در پایان فصل در کنار هوادارانش جشن قهرمانی خواهد گرفت.