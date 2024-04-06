مسکو آماده تبادل زندانی با دولت آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در آمریکا اعلام کرد که اگر دولت آمریکا واقعا پیشنهادی برای تبادل زندانی‌های آمریکایی و روس داشته باشد، مسکو حتما آن را بررسی خواهد کرد.

آنتونوف این اظهارات را پس از دیدار با رومن سلزنف، زندانی روس در یکی از زندان‌های آمریکا اعلام کرد.

وی دراین‌باره در جمع خبرنگاران گفت:برای من سخت است که از طرف دولت فعلی آمریکا صحبت کنم، اما اگر در حال تهیه این پیشنهادها هستند، می‌خواهم بگویم بررسی می‌شود و دستگاه‌های ذیربط پاسخ خواهند داد.»

به نوشته اسپوتنیک، این زندانی روس در حال گذراندن دوره محکومیت خود در یکی از زندان‌های فدرال شهر بوتنر در ایالت کارولینای شمالی است.

آن گونه که اسپوتنیک گزارش داده رومن سلزنف در سال ۲۰۱۴ از طرف سرویس های اطلاعاتی آمریکا در مالدیو ربوده شد و در آمریکا به اتهام «کلاهبرداری الکترونیکی از جمله سرقت اطلاعات کارت اعتباری و سازماندهی کلاهبرداری آنلاین که منجر به خسارت ۱۷۰ میلیون دلاری شد» به ۲۷ سال زندان محکوم شد.