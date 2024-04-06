به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت خودروسازی تسلای آمریکا شب گذشته گزارش داد که برای نخستین بار در چهار سال گذشته فروش خودروهای این شرکت در سه ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است.

گزارشات نشان می‌دهد حتی اقدام تسلا در پایین آوردن قیمت خودروهای خود برای جذب مشتری بیشتر و بالا بردن تقاضا نیز نتوانسته به افزایش فروش این شرکت کمک جدی کند.

انتشار این گزارش موجب شد تا ارزش سهام تسلا ۵.۲ در معاملات شب گذشته افت کند و به ۱۶۶ دلار در هر واحد برسد. این کاهش همچنین موجب شد تا ۳۰ میلیارد دلار از ارزش بازار شرکت تسلا کم شود.

به طور کلی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ارزش سهام شرکت خودروسازی تسلا ۳۳ درصد سقوط کرده است.

پس از سال‌ها افزایش قابل توجه فروش که موجب شد شرکت تسلا به ارزشمندترین شرکت خودروسازی جهان تبدیل شود حالا این شرکت سال ۲۰۲۴ را با کاهش فروش آغاز کرده است.

یکی از دلایل کاهش فروش خودروهای تسلا افزایش نرخ بهره بوده که موجب شده تا مشتریان علاقه کمتری برای خرید اعتباری خودروهای تسلا داشته باشند. از سوی دیگر در بازار چین که بزرگترین بازار خودروهای برقی در جهان به شمار می‌رود شاهد ورود رقبای جدید با قیمت پایین‌تر محصولات بوده‌ایم.