به گزارش خبرگزاری مهر، این رنگ حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم بوده که با کمک خاصیت فتوکاتالیستی اقدام به تمیز کردن دیوار میکند. این گروه تحقیقاتی نانوذرات اکسید تیتانیوم را سنتز کرده و سپس آن را به رنگ اضافه کردند. با این کار میتوان به رنگهای تجاری موجود این امکان را داد که در معرض نور خورشید آلایندهها را تمیز کنند.
بر اساس مقالهای که در نشریه ACS Catalysis منتشر شده است، این نانوذرات در معرض نور خورشید از نظر فتوکاتالیستی فعال شده و از نور خورشید برای تجزیه مواد استفاده میکنند.
گونتر روپراچتر، رئیس انستیتوی شیمی مواد و از محققان دانشگاه صنعتی وین در اتریش، میگوید: سالهاست که مردم سعی میکنند از رنگهای ساختمانی سفارشی برای تمیز کردن هوا استفاده کنند. نانوذرات اکسید تیتانیوم در این زمینه جالب هستند. آنها میتوانند طیف گستردهای از آلایندهها را جذب و تجزیه کنند.
این تیم با یک محلول حاوی آلایندهها یک سطح نقاشی شده را شسته و دریافت که ۹۶ درصد از آنها را میتوان با نور طبیعی خورشید و بدون تغییر در رنگ تخریب کرد.
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