به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری در برنامه ماه مهربانی با تقدیر از خیرین و صنعتگران استان به دلیل همراهی و همکاری در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اظهار کرد: در سال گذشته ۱۸۵ زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند که در مقایسه با ۱۶۳ محکوم آزاد شده در سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۴ درصدی داشته و علت آن نیز تورم و شرایط اقتصادی بوده است.
وی ادامه داد: رقم بدهی زندانیان آزاد شده ۳۴۸ میلیارد و ۷۳۱ میلیون تومان بوده که ۳۱۰ میلیارد و ۶۳۷ میلیون تومان در قالب اعسار، آورده مددجو و گذشت رضایتمندانه از شکات تامین شده و با پرداخت ۳۸ میلیارد و ۹۴ میلیون تومان این تعداد زندانی از زندان آزاد شدند.
رییس هیئت امناء ستاد مردمی دیه استان یزد با اشاره به اینکه استان استان یزد در کشور جزو سه رتبهدار برتر در زمینه اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات است، افزود: در بسیاری از مواقع شکات خود همانند خیر عمل کرده و زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را فراهم می کنند تا جایی که ۴۲ درصد از مبلغ بدهی را از شکات گذشت رضایت مندانه اخذ شده است.
دهشیری عنوان کرد: از این تعداد مددجوی آزاد شده، ۱۱۹ زندانی محکومیت مالی، ۵۳ مددجو محکومیت مهریه، ۱۰ محکوم نفقه، سه محکوم دیه حوادث کارگاهی بودند که ۱۹ مددجو زن بودند و ۱۶۶ مددجو مرد بودند.
وی گفت: استان یزد همواره در کشور رتبه برتر را از نظر اجرای پویش های آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به خود اختصاص داده و در همه مناسبت ها، ستاد دیه استان یزد اقدام به برگزاری پویش برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد میکند و در برگزاری پویش های مبتکرانه و نوآورانه همواره پیشقدم بوده است.
دهشیری با اشاره به مشارکت دانش آموزان یزدی در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بیان کرد: یکی از چشم اندازها و اهدافی که در راستای ترویج فرهنگ حسنه کمک و انفاق مدنظر بوده، مشارکت دانش آموزان و مدارس در کنار دیگر خیرین و اصناف است که این موضوع موجب فرهنگ سازی در بین کسانی است که از سنین کم موضوع کمک و گذشت را فرا میگیرند و این یکی از نکاتی است که به صورت ویژه در ستاد دیه استان در حال تبلیغ و پیگیری است تعداد زیادی از مدارس استان به این پویش پیوسته اند.
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