به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری در برنامه ماه مهربانی با تقدیر از خیرین و صنعتگران استان به دلیل همراهی و همکاری در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اظهار کرد: در سال گذشته ۱۸۵ زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند که در مقایسه با ۱۶۳ محکوم آزاد شده در سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۴ درصدی داشته و علت آن نیز تورم و شرایط اقتصادی بوده است.

وی ادامه داد: رقم بدهی زندانیان آزاد شده ۳۴۸ میلیارد و ۷۳۱ میلیون تومان بوده که ۳۱۰ میلیارد و ۶۳۷ میلیون تومان در قالب اعسار، آورده مددجو و گذشت رضایتمندانه از شکات تامین شده و با پرداخت ۳۸ میلیارد و ۹۴ میلیون تومان این تعداد زندانی از زندان آزاد شدند.

رییس هیئت امناء ستاد مردمی دیه استان یزد با اشاره به اینکه استان استان یزد در کشور جزو سه رتبه‌‎دار برتر در زمینه اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات است، افزود: در بسیاری از مواقع شکات خود همانند خیر عمل کرده و زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را فراهم می کنند تا جایی که ۴۲ درصد از مبلغ بدهی را از شکات گذشت رضایت مندانه اخذ شده است.

دهشیری عنوان کرد: از این تعداد مددجوی آزاد شده، ۱۱۹ زندانی محکومیت مالی، ۵۳ مددجو محکومیت مهریه، ۱۰ محکوم نفقه، سه محکوم دیه حوادث کارگاهی بودند که ۱۹ مددجو زن بودند و ۱۶۶ مددجو مرد بودند.

وی گفت: استان یزد همواره در کشور رتبه برتر را از نظر اجرای پویش های آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به خود اختصاص داده و در همه مناسبت ها، ستاد دیه استان یزد اقدام به برگزاری پویش برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد می‌کند و در برگزاری پویش های مبتکرانه و نوآورانه همواره پیشقدم بوده است.

دهشیری با اشاره به مشارکت دانش آموزان یزدی در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بیان کرد: یکی از چشم اندازها و اهدافی که در راستای ترویج فرهنگ حسنه کمک و انفاق مدنظر بوده، مشارکت دانش آموزان و مدارس در کنار دیگر خیرین و اصناف است که این موضوع موجب فرهنگ سازی در بین کسانی است که از سنین کم موضوع کمک و گذشت را فرا می‌گیرند و این یکی از نکاتی است که به صورت ویژه در ستاد دیه استان در حال تبلیغ و پیگیری است تعداد زیادی از مدارس استان به این پویش پیوسته اند.