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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۵۷

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان:

مسئول جایگاهی که در شهداد قاچاق سوخت می کرد دستگیر شد

مسئول جایگاهی که در شهداد قاچاق سوخت می کرد دستگیر شد

کرمان_فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری مسئول یک جایگاه سوخت که در قاچاق بیش از ١٠ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه دست داشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پور امینایی، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران پاسگاه امیرآباد شهر شهداد با اقدامات اطلاعاتی از وجود یک محل دپوی سوخت قاچاق در مجاورت یکی از پمپ بنزین‌ها این منطقه مطلع شدند.

وی افزود: در این راستا مأموران با بررسی دقیق‌تر متوجه شدند مسئول این جایگاه با استفاده از کارت‌های سوخت جعلی اقدام به انتقال سوخت قاچاق از داخل مخازن اصلی به محل دپوی خود می‌کند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این محل بیش از ۱۰ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع کشف و مسئول جایگاه با دستور قضائی دستگیر شد که در این رابطه از همگان می‌خواهیم در صورت مشاهده تخلف توزیع سوخت خارج از شبکه در جایگاه‌ها مراتب را به پلیس یا شرکت نفت منطقه خود گزارش دهند.

کد مطلب 6071358

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