مسئول جایگاهی که در شهداد قاچاق سوخت می کرد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پور امینایی، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران پاسگاه امیرآباد شهر شهداد با اقدامات اطلاعاتی از وجود یک محل دپوی سوخت قاچاق در مجاورت یکی از پمپ بنزین‌ها این منطقه مطلع شدند.

وی افزود: در این راستا مأموران با بررسی دقیق‌تر متوجه شدند مسئول این جایگاه با استفاده از کارت‌های سوخت جعلی اقدام به انتقال سوخت قاچاق از داخل مخازن اصلی به محل دپوی خود می‌کند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این محل بیش از ۱۰ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع کشف و مسئول جایگاه با دستور قضائی دستگیر شد که در این رابطه از همگان می‌خواهیم در صورت مشاهده تخلف توزیع سوخت خارج از شبکه در جایگاه‌ها مراتب را به پلیس یا شرکت نفت منطقه خود گزارش دهند.