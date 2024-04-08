رشد نزدیک به ۲۰ هزار واحدی بورس در روز سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در انتهای معاملات امروز با رشد ۱۹۹۲۷ واحدی مواجه شده است، ارزش معاملات خرد عدد ۳,۹۹۰ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۹% و نسبت به میانگین ماهانه ۲۰% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۲,۴۹۱ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۴۴ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۲۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد ۱۶۹ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید ۲۵۳ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۹۷ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۷۰ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۱۱۱ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۲۹۶ میلیارد تومان (۰.۵ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات ۲۹۳ میلیارد تومان (۱ برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات ۲۸۴ میلیارد تومان (۰.۶ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

