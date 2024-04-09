به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی بهمنی شاعر و غزل سرای کشور فردا چهارشنبه ۲۲ فروردین مصادف با عید فطر میهمان برنامه تلویزیونی سرزمین شعر می‌شود.

با گذشت پخش بیش از نیمی از این برنامه تلویزیونی که این شب‌ها روی آنتن شبکه چهار سیماست، نظرسنجی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی این برنامه تلویزیونی صورت گرفته و حدود ۷۹.۵ درصد از شرکت‌کنندگان، برنامه تلویزیونی «سرزمین شعر» را در حمایت از ادبیات و شعر معاصر موفق دانسته‌اند.

پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیما نیز در گفت‌وگویی درباره استقبال از ویژه‌برنامه‌های ماه رمضان و نوروز، برنامه سرزمین شعر را نوآورانه دانست و گفت: رقابت «سرزمین شعر» هم حال و هوای رمضان را دارد، هم حال و هوای نوروزی را و خوشبختانه با اقبال گسترده مردم روبه‌رو شده است.

در جلسه ارتباط مستقیم عوامل برنامه تلویزیونی سرزمین شعر با مخاطبان که روز دوشنبه، ۲۰ فروردین ماه در واحد ارتباطات صدا و سیما (۱۶۲) برگزار شد، مخاطبان این برنامه، به‌صورت مستقیم با عوامل برنامه گفت‌وگو کردند و نظرات خود را به دست‌اندرکاران برنامه ارائه دادند و درخواست استمرار این برنامه را مطرح کردند.

برنامه «سرزمین شعر» پیش از این، در آستانه سال نو و شب‌های قدر به‌صورت ویژه‌برنامه روی آنتن شبکه چهار سیما رفت و قرار است سه‌شنبه‌شب مصادف با شب عید فطر است، به‌صورت ویژه‌برنامه عید فطر پخش شود.

این‌برنامه از شنبه ۲۶ اسفند پخش خود را آغاز کرد و هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. ساعت ۹:۳۰ صبح روز بعد، زمان بازپخش این برنامه است.