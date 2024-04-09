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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۵۰

تصاویر خورشید گرفتگی در آسمان آمریکا

تصاویر خورشید گرفتگی در آسمان آمریکا

روز گذشته ساکنان ۱۵ ایالت آمریکا و بخش هایی از مکزیک و کانادا شاهد خورشیدگرفتگی بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، روز گذشته به وقت آمریکا خورشید زیر ماه پنهان شد و میلیون ها نفر در آمریکای شمالی شاهد خورشید گرفتگی بودند.

طی این رویداد تمام آمریکای شمالی و مرکزی شاهد خورشید گرفتگی جزیی بودند اما عده اندکی که در مسیر مرکز قرار داشتند شاهد آن بودند که ماه به طور کامل خورشید را پوشاند.

تصاویر خورشید گرفتگی در آسمان آمریکا

به طور دقیق تر ساکنان چهار ایالت در مکزیک شاهد خورشید گرفتگی کامل بودند و پس از آن شهروندان ۱۵ ایالت آمریکا و ۷ایالت کانادا شاهد گذر خورشید از مقابل ماه بودند.

تصاویر خورشید گرفتگی در آسمان آمریکا

خورشید گرفتگی کامل زمانی اتفاق می افتد که ماه در اندازه خورشید در آسمان به نظر می رسد و بنابراین کل این ستاره را می پوشاند. درنتیجه شاهدان فقط اتمسفر خارجی خورشید یا کرونا را مشاهده می کند.

تصاویر خورشید گرفتگی در آسمان آمریکا

تصاویر خورشید گرفتگی در آسمان آمریکا

تصاویر خورشید گرفتگی در آسمان آمریکا

تصاویر خورشید گرفتگی در آسمان آمریکا

تصاویر خورشید گرفتگی در آسمان آمریکا

کد مطلب 6074047
شیوا سعیدی

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