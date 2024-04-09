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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۱

قهرمان مسابقات مردان آهنین مشخص شد

قهرمان مسابقات مردان آهنین مشخص شد

مسابقه تلویزیونی مردان آهنین که در ۱۵ قسمت و در ایام نوروز ۱۴۰۳ روی آنتن رفت با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با تلاش و رایزنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، تلاش ها و حمایت کمیته قویترین مردان و همکاری سازمان صداوسیما، مسابقه تلویزیونی مردان آهنین بعد از ۶ سال بار دیگر روی آنتن تلویزیون رفت.

این مسابقه که در جزیره کیش ضبط شده بود، در ایام نوروز و شب های ماه مبارک رمضان از شبکه سه و شبکه ورزش سیما پخش شد و مورد استقبال علاقه مندان به ورزش و مردمی که با این برنامه خاطره های زیادی داشتند، قرار گرفت.

شب گذشته قسمت پانزدهم و پایانی برنامه مردان آهنین روی آنتن رفت و در نهایت رضا قیطاسی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. رده بندی نهایی فینالیست های مردان آهنین به شرح زیر است:

۱- رضا قیطاسی

۲- علی اکبر جعفری

۳- علی فاضلی

۴- محمدرضا تازه رو

۵- امیر سهرابی

۶- مالک جعفری

۷- میلاد عباس آبادی

۸- محسن مسن آبادی

کد مطلب 6074252

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