آمادگی ایران برای تجلیل از بانوان اثرگذار لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار صمیمانه معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با سرکار خانم رباب صدر (خواهر شهید امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان) در محل دفتر نشر آثار شهید امام موسی صدر برگزار گردید.

در این دیدار علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهیدان صدر، به بررسی ابعاد جنگ ناعادلانه و ددمنشانه حال حاضر در جنوب لبنان و غزه و اراضی اشغالی پرداخته شد و ابعاد مختلف و اسف‌بار جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار گرفت، همچنین بر اهمیت اتحاد هرچه بیشتر آحاد بانوان در کشورهای محور مقاومت تاکید شد.

همچنین خزعلی با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره ملی و بین‌المللی بانوان تأثیرگذار بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران جهت معرفی و تجلیل از بانوان مسلمان اثرگذار و شهیدپرور لبنان تاکید کردند.

شایان ذکر است، در این نشست حاضرین به بررسی شخصیت والای زنان مقاوم و شجاع و قویدل غزه و ژرف‌اندیشی آنان در خصوص مساله مقاومت صحبت شد و این مقاومت را رمز پایمردی و پیروزی مسلمانان و به عجز آمدن دشمنان قلمداد نمودند.