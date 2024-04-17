سیستم عامل هوشمند چینی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، کنفرانس توسعه دهندگان هوش مصنوعی بایدو 2024 روز گذشته در شنژن واقع در چین برگزار شد.

طی این رویداد شرکت مذکور از «وان یوان»(Wayuan) سیستم عامل رایانشی هوشمند که جدیدترین نوآوری شرکت است، رونمایی کرد. این سیستم جدید تغییری مهم در چشم انداز رایانش ابری ایجاد می کند هدف اصلی آن تمرکز روی رایانش هوشمند است.

شن دو معاون مدیر ارشد اجرایی گروه بایدو همچنین رییس کسب وکار ابر هوشمند بایدو، سیستم عامل وان یوان را معرفی کرد. این سیستم عامل با هدف ساده سازی و ارتقای تجربه توسعه اپلیکیشن های هوش مصنوعی داخلی عرضه می شود. وان یوانبا انتزاع و محصور کردن پیچیدگی‌های سیستم‌های بومی ابری و قدرت رایانش ناهمگون، نویدبخش تحولی انقلابی در شیوه تعامل توسعه دهندگان با پلتفرم های رایانشی است.

شن دو در سخنرانی خود تاکید داشت سیستم های رایانش ابری فعلی هنوز کاربرد دارند اما دیگر در مرکز توجه نیستند. با ظهور رایانش هوشمند اکنون به یک سیستم عامل جدید نیاز است که تعاملات انسان و رایانه را باز تعریف کند و فرایند ساخت را برای توسعه دهندگان ساده تر کند.

وان یوان سه لایه اصلی دارد که عبارتند از کرنل، شل و جعبه ابزار. در سطح کرنل پلتفرم رایانش ناهمگون Baige AI بایدو برای انجام فعالیت هایی مانند آموزش مدل های بزرگ زبانی و استنتاج بهبود یافته است.

همچنین وان یوان از سازگاری با تراشه های هوش مصنوعی موجود پشتیبانی می کند و به این ترتیب تمام کاربران می توانند قدرت رایانشی را با حداقل هزینه تطبیق دهند. چنین انعطاف پذیری، چالش های استفاده از چند تراشه در سناریوهای مختلف آموزش مدل های بزرگ برطرف و عملکردی راحت و کم هزینه را تضمین می کند.

علاوه بر آنچه گفته شد سیستم عامل در مدل های بزرگ به کار می رود که به طور کارآمد انبوهی از اطلاعات و دانش را فشرده و به زبان قابل درک طبیعی تبدیل می کند. این روند به کاربر اجازه می دهد نیازهای مختلف در سناریوهای کسب وکاری متفاوت را تامین کند.

وان یوان در لایه شل ابزارهایی برای مدیریت ، زمانبندی و توسعه فراهم می کند و از سوی دیگر توسعه دهندگان را از پیچیدگی های فرایند توسعه مدل نجات می دهد. در کل وان یوان گامی مهم در توسعه سیستم های عامل رایانش هوشمند است. بایدو سعی دارد با ساده سازی فرایندهای توسعه و ارتقای عملکرد به توسعه دهندگان وشرکت ها فرصتی دهد تا قابلیت های جدید در اپلیکیشن های هوش مصنوعی را ایجاد کنند.