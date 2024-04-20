به گزارش خبرنگار مهر، خروجی سد زاینده‌رود با هدف توزیع سومین نوبت آب برای اراضی کشاورزی شرق اصفهان دو سه روزی است که افزایش یافته و موجب شده تا در کنار پل‌های تاریخی شهر گردشگری اصفهان، مردم و گردشگران بتوانند اوقات خوشی را سپری کنند.

این درحالی است که روز گذشته اعلام شد صدای انفجار اصفهان ناشی از انهدام سه ریز پرنده در آسمان اصفهان توسط پدافند هوایی شنیده شده است و ادعا کردند که مردم اصفهان نگران شده‌اند. رژیم غاصب صهیونیستی هم ادعا کرد که بخشی از تأسیسات ایران را مورد هدف قرار داده است.

این درحالی بود که مردم اصفهان از پر آب شدن زاینده رود در هوای بهاری روز جمعه خوشحال بودند و چون مصادف با آخر هفته شد، همراه با خانواده‌های خود به کنار رود و پل‌های تاریخی رفتند.

پر آب بودن زاینده رود در این روزها، اصفهان را بهاری تر از همیشه کرده است و گردشگران زیادی از شهرهای دیگر مهمان آن شده‌اند. اصفهانی‌ها هر شب به همراه خانواده‌های خود کنار زاینده رود پیک نیک می‌کنند و همچنان آوازخوانی و آب بازی کردن کودکان کنار رود پابرجاست.

همچنین از آنجا که برخی تصور می‌کردند این شهر وضعیت به دلیل تعلیق برخی از پروازها در شرایط امنیتی به سر می‌برد، اما گردشگران در روزهای بهاری بیشتر به اصفهان رفته‌اند. در این باره معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان هم از امنیت کامل گردشگران در محورهای گردشگری در استان اصفهان خبر داد.

علیرضا حبیبی امروز اول اردیبهشت ماه با اعلام این مطلب گفت: بامداد روز گذشته با توجه به مشاهده چند شیء ناشناس بر فراز مناطق نظامی شهر تاریخی اصفهان شاهد فعال شدن پدافند هوایی مدافعان شهر بودیم. با توجه به اینکه در اردیبهشت ماه و در اوج فصل گردشگری استان اصفهان هستیم، از روز گذشته بازرسان این حوزه با همکاری جامعه هتلداران و سایر جوامع خدمات‌رسان گردشگری استان اقدامات لازم را از جمله بازرسی مراکز اقامتی گردشگری در راستای اطمینان خاطر از امنیت و آسایش گردشگران مقیم اصفهان انجام داده‌اند.