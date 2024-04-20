به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی «نالدی پاندرو» وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان (در نیویورک)، آخرین تحولات روابط دوجانبه و اوضاع منطقه غرب آسیا به ویژه پس از پاسخ مشروع جمهوری اسلامی ایران به حمله نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به سفارت کشورمان در دمشق، مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

در این تماس تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: متعاقب اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ مناسبی مبنی بر محکومیت حمله رژیم اسرائیل به سفارت کشورمان نداد و برخی کشورهای عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، انگلستان و فرانسه) باعث عدم محکومیت این جنایت اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل شدند، ایران درصدد بر آمد بر اساس قاعده دفاع مشروع و حق ذاتی دفاع از خود، دو پایگاه نظامی و اطلاعاتی رژیم اسرائیل را که در این حمله نقش داشتند، هدف قرار دهد.

امیرعبداللهیان افزود: پس از این عملیات نیز به جامعه بین‌المللی و از جمله آمریکا اعلام نمود که ایران در پی گسترش جنگ نیست، اما اگر رژیم اسرائیل مجدداً اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهد، شدیداً و قویاً پاسخ خواهد داد.

در این مکالمه تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از ابتکار تاریخی دولت آفریقای جنوبی در اقامه دعوی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نسل‌کُشی در دیوان بین‌المللی دادگستری تمجید کرد.

متقابلاً خانم پاندرو ضمن تشکر از اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان، بر ضرورت آتش بس فوری در غزه تاکید کرد.

وی افزود: سفر رئیسی به آفریقای جنوبی در برنامه‌های سیاسی سال ۲۰۲۴ آفریقای جنوبی قرار دارد.