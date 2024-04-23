تولید برق از عرق بدن در حین ورزش!

به گزارش خبرگزاری مهر، جینگلیانگ لی، آزاده نیلغاز و همکارانش در استرالیا ابزاری ساختند که می‌تواند از روی عرق بدن، برق تولید کند. این ابزار قادر انرژی مورد نیاز ساعت هوشمند را تامین کند. آن‌ها به دنبال راهی هستند که حتی اگر بدن عرق نکرد نیز این دستگاه برق تولید کند. تنفس یکی از گزینه‌های احتمالی آن‌ها برای تولید برق است.

در مقاله‌ای که به تازگی در نشریه Device منتشر شده است، محققان دانشگاه دکین جزئیات مربوط به ساخت نانوژنراتور هیدروالکتریک را ارائه کردند، نانوژنراتوری که به صورت پوشیدنی استفاده می‌شود و می‌تواند نیاز انرژی ادوات پوشیدنی نظیر ساعت‌های هوشمند را تامین کند. این دستگاه با کمک نانومواد رسانا و از روی تبخیر عرق اقدام به تولید برق می‌کند.

تا پیش از این مکانیک نانوژنراتورهای هیدروالکتریک چندان شناخته شده نبود. با این حال، این فناوری جدید نانوورق‌های Mxene را با پشم ترکیب کرده یک مؤلفه الکتروشیمیایی فعال ایجاد کرده است.

جینگلیانگ لی از محققان این پروژه می‌گوید: « وسیله کوچکی را تصور کنید که می‌توانید مانند دستبند یا هدبند بپوشید؛ این ابزار از عرق شما برق تولید می‌کند. این دستگاه فقط به مقدار کمی عرق برای کار کردن نیاز دارد فقط چند قطره برای پوشاندن سطح دستگاه کافی است. هرچند این دستگاه برای تولید جریان به عرق نیاز دارد، اما از آنجا که دستگاه به خازن وصل شده است، جریان تولید شده را می‌تواند ذخیره کند. بنابراین لازم نیست که فرد به صورت دائمی عرق کند! مشابه با تولید برق خورشیدی، جریان تولید شده را می‌توان به تدریج در یک دستگاه دیگر ذخیره کرد.»

آمارها نشان می‌دهند که بیش از نیمی از استرالیایی‌ها تناسب اندام خود را با تلفن هوشمند، ساعت هوشمند یا ادوات دیگر ردیابی می‌کنند.

قبل از اینکه این فناوری برای فروش عمومی تجاری‌سازی شود، توسعه بیشتری لازم دارد. با این حال، به نظر می‌رسد این دستگاه نوید ابزاری آسان و کم‌هزینه برای ساخت باشد. با نگاهی به آینده، این تیم تحقیقاتی امیدوار است راهی پیدا کند که در صورت عرق نکردن هم دستگاه بتواند برق تولید کند. لی می‌گوید که آن‌ها به دنبال توسعه این دستگاه هستند تا بتواند از رطوبت تولید شده توسط تنفس، برق تولید کند.