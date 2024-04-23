به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، ماموریت مذکور بخشی از پروژه ای به نام OHISAMA (خورشید در زبان ژاپنی) به حساب می آید که در ۲۰۲۵ میلادی پرتاب می شود.

کیوچی ایجیچی، مشاور در انستیتو تحقیقات سیستم های فضایی ژاپن جزییاتی درباره برنامه های کشور جهت ساخت یک واحد برق خورشیدی فضایی کوچک را اعلام کرده است. این واحد به طور بی سیم انرژی دریافتی را از مدار پایین زمین منتقل می کند. او در این باره گفت: یک ماهواره کوچک با حدود ۱۸۰ کیلوگرم وزن حدود یک کیلووات برق را از ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری زمین انتقال می دهد.

البته مقیاس آزمایش برنامه ریزی شده هیچ شباهتی به اندازه تجاری نخواهد داشت اما در هر حال گامی در جهت پیشرفت به حساب می آید. به عنوان مثال یک کیلووات برق می تواند ابزارهای کوچک خانه مانند ماشین ظرفشویی را به مدت یک ساعت روشن نگه دارد.

به گفته ایجیچی فضاپیمای مذکور از یک پنل فتوولتائیک ۲متر مربعی برای شارژ باتری استفاده می کند. انرژی ذخیره شده در باتری به امواج مایکروویو تبدیل و به آنتنی روی زمین فرستاده می شود.

با توجه به این واقعیت که ماهواره مذکور بسیار سریع و با سرعت حدود ۲۸ هزار کیلومتر برساعت حرکت می کند، آنتن روی زمین باید در مسافت حداقل ۴۰ کیلومتر گسترده شود. چنین آنتن هایی باید در فاصله ۵ کیلومتری یکدیگر قرار داده شوند تا میزان انرژی کافی منتقل شود.

محققان هم اکنون به طور موفقیت آمیز انتقال انرژی خورشیدی به زمین را از یک منبع ثابت نشان داده اند. آنها تصمیم دارند فرایند انتقال انرژی از هواپیما را در ماه دسامبر اجرا کنند.