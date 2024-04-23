نخستین قربانی اقتدار مقاومت در سرزمین های اشغالی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: عملیات طوفان الاقصی نیز به مانند تمام نبردهای سرنوشت ساز تاریخ سبب صعود و سقوط افراد بسیاری از هرم قدرت در سرزمین‌های اشغالی شده است. ضربه حیثیتی هفتم اکتبر به قدری برای دولت و جامعه صهیونیستی سنگین و دردناک بوده است که بسیاری از تحلیلگران مسائل فلسطین اشغالی با اشاره به مصاحبه‌ها و اظهارنظر مقامات اسرائیلی از سونامی استعفا و تسویه حساب سیاسی در رژیم صهیونیستی سخن می‌گویند. در این میان حمله غیرقانونی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و ترور فرماندهان و مستشاران ارشد نظامی ایران در حوزه شامات سبب تشدید سطح تنش میان تهران- تل‌آویو شد.

در حالی که مقامات صهیونیست براساس برآوردهای نظامی- امنیتی انتظار تداوم سیاست «صبر استراتژیک» از سوی مقامات تصمیم گیر در تهران را داشتند، این ارزیابی غلط سبب ظهور پاسخی دردناک به نام عملیات وعده صادق علیه اهداف نظامی در عمق خاک سرزمین‌های اشغالی شد. آهارون هالیوا فرمانده رکن دوم ارتش اسرائیل به دلیل اشتباه در عملیات ۷ اکتبر و پیش‌بینی نادرست نسبت به توان و ابعاد پاسخ سخت تهران در جایگاه متهم ردیف اول این شکست بزرگ نظامی قرار دارد. چنین اشتباهی هولناکی آن هم تنها پس از گذشت ۲۰۰ روز از عملیات طوفان الاقصی در نهایت منجر به استعفای هالیوا رئیس آمان شد. برهمین اساس در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا ضمن معرفی آهارون هالیوا به بررسی دلایل استعفای وی و پیامدهای این تصمیم بپردازیم.

آهارون هالیوا کیست؟

سرلشگر آهارون هالیوا فرمانده ۵۷ ساله از پدر و مادری مراکشی الاصل در شهر حیفا به دنیا آمد. رئیس اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل پیش از قرار گرفتن در این پست حیاتی سابقه فعالیت در اداره فناوری و لجستیک، گردان چترباز تسفا، تیپ ۵۵ و لشگر ۹۸ چتربازان و بخش عملیات در ارتش اسرائیل را داشت. علاوه بر این وی سابق جنگیدن در نبردهای لبنان و غزه را در کارنامه کاری خود دارد. به غیر از سوابق نظامی، یکی از حوادث قابل توجه در دوران فعالیت وی سرقت بی‌سابقه سلاح از پایگاه ارتش اسرائیل در ژانویه ۲۰۲۱ بود که وی را برای پاسخگویی در برابر کمیته امور خارجه و جنگ قرار داد.

هالیوا از جمله حامیان پیمان آبراهام با کشورهای عربی بود و از توافق گازی با لبنان در میدان گازی قانا / کاریش حمایت می‌کرد. او برخلاف مقامات راستگرای اسرائیل بر این اعتقاد بود که رژیم برای مقابله با گروه‌های مقاومت در کرانه باختری چاره‌ای جز تقویت تشکیلات خودگردان ندارد. او همچنین یکی از ارکان اصلی جنگ سیف القدس در نوار غزه برای هدف قراردادن گروه‌های مقاومت در مه ۲۰۲۱ بود. یکی از راهبردهای کلان هالیوا برای تضعیف و تغییر رفتار دشمنان اسرائیل وارد کردن ضربات دقیق به آنها بوده است. برهمین اساس به نظر می‌رسد پس از ضربه طوفان الاقصی، مسئولیت پرونده ترور تمام بازیگران موثر در عملیات هفتم اکتبر، به ویژه ترور فرماندهان و شخصیت‌های ارشد حزب الله لبنان و جنبش حماس را در ارتش رژیم بر عهده داشته است.

وعده صادق و تغییر موازنه به نفع مقاومت

در ساختار نظامی- اطلاعاتی رژیم صهیونیستی «آمان» در کنار «موساد» و «شین بت» سه رکن مهم اطلاعاتی تل‌آویو برای برتری بر دشمنان خارجی و عامل ابتکار عمل در برابر تهدیدات حیاتی محسوب می‌شود. خطای محاسباتی و ارزیابی غلط هر یک از این اعضای مثلث می‌تواند سبب وارد شدن ضربات دردناکی بر پیکره صهیونیست‌ها شود. برهمین اساس آهارون هالیوا رئیس آمان روز دوشنبه ۲۲ آوریل با انتشار نامه‌ای از استعفای خود به دلیل شکست در عملیات هفتم اکتبر خبر داد و گفت که پس از یافتن جایگزین به سرعت از این جایگاه کنار خواهد کشید. وی در ادامه مدعی شد که پیش از انتشار عمومی این خبر با هرتصی هالوی رئیس ستاد مشترک ارتش و یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم هماهنگی‌های لازم را انجام داده است.

با آنکه هالیوا از هفتم اکتبر به عنوان «روز سیاه» یاد می‌کند اما به گزارش تایمز اسرائیل وی در روز واقعه به جای قرار داشتن در پست حساس فرماندهی، در تعطیلات به سر می‌برده است! با وجود اشاره هالیوا و رسانه‌های عبری به عملیات هفتم اکتبر به عنوان عامل اصلی استعفای رئیس آمان اما به نظر می‌رسد دلیل دیگری سبب شده است تا وی ماموریت جنگ در هفت جبهه مختلف را نیمه کاره رها کرده و به مانند سایر مقامات امنیتی و فرماندهان اسرائیلی پس از جنگ استعفای خود را اعلام کند. ظاهراً برآوردهای غلط وی در خصوص پاسخ احتمالی ایران به حمله دمشق و به دنبال آن عملیات بی‌سابقه «وعده صادق» علیه پایگاه هوایی نواتیم در صحرای النقب سبب افزایش اختلافات داخلی در میان فرماندهان و سیاستمداران صهیونیست و در نهایت کناره گیری رئیس آمان شده است. حال هالیوا باید آماده پاسخ به افکار عمومی رژیم صهیونیستی باشد که چرا ارزیابی درستی نسبت به توان آفندی دشمنان اسرائیل نداشته و با ارزیابی‌های غلط آسیب پذیری رژیم صهیونیستی را برای تمام دشمنان و رقبا خارجی آن آشکار کرد.

بهره سخن

یقیناً آهارون هالیوا آخرین قربانی عملیات هفتم اکتبر و عملیات وعده صادق نخواهد بود. همانطور که در بیانیه استعفا هالیوا آمده، وی ضمن پذیرش مسئولیت شکست در برابر مقاومت، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب با هدف بررسی «عمیق، دقیق و جامع» در خصوص شکست در عملیات طوفان الاقصی شده است.

به نظر می‌رسد پس از پایان جنگ بسیاری از شخصیت‌های کنونی رژیم صهیونیستی مانند رونان بار رئیس شین بت، یوآو گالانت وزیرجنگ و هرتصی هالوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل استعفا نامه خود را مانند رئیس آمان آماده کنند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا ماجراجویی جدید نتانیاهو در رفح به سرانجام روشنی خواهد رسید یا آنکه وی و سایر مقامات اسرائیلی باید آماده سناریو سقوط کابینه و برگزاری انتخابات مجدد در سرزمین‌های اشغالی باشند.