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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۵

صالحی مطرح کرد؛

عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال ۱۴۰۲

عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال ۱۴۰۲

دادستان تهران گفت: میزان وصول در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طی سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که اکثراً شامل پرونده‌های مالیاتی و پرونده‌های کثیرالشاکی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی با ارائه گزارشی در رابطه با عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: مجموعاً میزان وصول مطالبات در مرحله تحقیق در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طی سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که اکثراً شامل مطالبات برخی بانک‌ها، پرونده‌های مالیاتی و برخی پرونده‌های کثیرالشاکی بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: میزان وصول جزای نقدی از محکومان در شعب اجرای احکام این دادسرا طی سال گذشته بیش از ۱۸۴ میلیارد تومان و میزان رد مال صورت گرفته نیز بیش از ۸۳۴ میلیارد تومان بود.

کد مطلب 6086305

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