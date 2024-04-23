انتشار پوستر ششمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی انجمن سینمای جوانان ایران، پوستر ششمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، امروز سهشنبه ۴ اردیبهشت، طی مراسمی در سالن کنفرانس دانشگاه سوره، رونمایی شد. در آیین رونمایی پوستر ششمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار شد، کاظم نظری رییس دانشکده هنر دانشگاه سوره و مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی، امیررضا نوریپرتو مدیر پژوهش دانشکده هنر دانشگاه سوره، مریم جلالی مدیر آموزش دانشکده هنر دانشگاه سوره، علی حاجیملاعلی مدیر گروه نمایش دانشگاه سوره، بهزاد آقاجمالی مدیر گروه ادبیات نمایشی دانشگاه سوره، احمدعلی سجادیصدر مدیر گروه سینما دانشگاه سوره، رامتین شهبازی عضو شورای علمی ششمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، سیدجواد میرهاشمی مدیر انتشارات و پژوهش انجمن سینمای جوانان ایران و جمعی از دانشجویان دانشگاه سوره حضور داشتند.
در ادامه نشست تخصصی «فیلم جُستار، نظریه و عمل» با حضور رامتین شهبازی و احمدعلی سجادیصدر بهعنوان اولین نشست تخصصی همایش ششم، برگزار شد.
ششمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران با شعار امکانات بومی در ژانرهای آمیخته (هیبریدی) و اهمیت چرخههای تولید برگزار میشود و در چهار بخش «مقالات پژوهشی»، «جستارهای آزاد»، «فیلم-جُستار» و «ترجمه» پذیرش آثار خواهد داشت.
«فیلم-جُستار» (Video Essay) که برای اولین بار در این دوره به همایش فیلم کوتاه تهران افزوده شده است، یکی از گونههای پژوهشهای بصری است که محقق، دستاوردهای تحقیقاتی خود را نه در قالب متنِ مکتوب که در شکل بصری ارایه میدهد. «فیلم-جستار» حاصل نوعی نگاه اول شخص، متفکر، واکاو، خوداندیش و جوینده است. پژوهشگر در این قالب، مجاز است که از همه رسانههای بصری برای به بار نشستن موضوع مورد بحث خود سود جسته و انگاره خود را تبیین کند. همایش مطالعات فیلم کوتاه در ششمین دوره برگزاری علاوهبر منابع مکتوب، پذیرای این شکل پژوهشی نیز خواهد بود.
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات و طرحنامه «فیلم-جُستار» به ششمین همایش مطالعات فیلمکوتاه تهران، یکشنبه ۶ خرداد است و اسامی چکیده مقالات پذیرفته شده روز یکشنبه ۳ تیر اعلام خواهد شد.
شرکتکنندگانی که چکیده مقالاتشان پذیرفته میشود تا یکشنبه ۲۹ مهر فرصت خواهند داشت تا آثار کامل خود را به این رویداد، ارسال کنند.
ششمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران روز یکشنبه ۲۵ آذر با اعلام آثار برگزیده به کار خود پایان خواهد داد.
نشستهای تخصصی ششمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، به همت انجمن سینمای جوانان ایران برگزار میشوند و حضور در این نشستهای تخصصی برای عموم آزاد است.
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