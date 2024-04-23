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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۳۰

شکایت فرماندهِ فراجا از دروازبان باشگاه استقلال صحت ندارد

شکایت فرماندهِ فراجا از دروازبان باشگاه استقلال صحت ندارد

مرکز اطلاع‌رسانی فراجا اعلام کرد: گزارش‌هایِ خبری در خصوص شکایت فرمانده فراجا از دروازه‌بان باشگاهِ استقلال صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فراجا اعلام کرد: گزارش‌هایِ خبری در خصوص شکایت فرمانده فراجا از دروازه‌بان باشگاهِ استقلال صحت نداشته و این موضوع مرتبط با شکایتِ یگانِ مربوطه و شخصیِ مأمورِ پلیس از وی در توهین و بکاربردن الفاظِ نامناسب در حین اجرای ماموریتِ تامینِ امنیت بازیکنان و هواداران در ورزشگاه امام خمینی اراک به تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ است.

تلاشِ پلیس در محیط‌هایِ ورزشی صِرفا تامینِ امنیتِ تمامیِ عوامل حاضر در ورزشگاه‌ها و تماشاگران است.

همچنین توهین و مقاومت در برابر مامورینِ پلیس در حینِ انجام مأموریت به‌هیچ وجه پذیرفته نبوده و حتماً با متخلفین برخورد و پیگیری قانونی می‌شود.

کد مطلب 6087074

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