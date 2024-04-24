دولت سیزدهم پس از ۶ سال کنوانسیون دریای خزر را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «علی سلاجقه» رییس سازمان محیط زیست، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دریای خزر نوسانات متعدد دارد و با توجه به شرایط اقلیمی و بهره بردای ۵ کشور از این دریا، این احتمال دارد که در فصول و سال‌های مختلف عقب‌نشینی یا بالا آمدگی داشته باشد؛ الان در بازه زمانی عقب‌نشینی هستیم.

وی افزود: کشورهای حوزه آبریز خزر باید در قالب کنوانسیون تهران وظایف خود را اجرا کنند. دولت سیزدهم پس از ۶ سال این کنوانسیون را احیا کرد.

سلاجقه تاکید کرد: در ژنو، توافقات خیلی خوبی شد؛ کاپ ششم هم در تهران برگزار می‌شود و کشورها اگر آب بند یا سدی ایجاد کرده اند، باید تکالیف خود را در این زمینه عملیاتی کنند.

وی در خصوص میزان عقب‌نشینی آب دریای خزر گفت: در میانگین نوسانات، وضعیت فعلی طبیعی است و سال‌هایی داشته‌ایم که این عقب‌نشینی بیشتر بوده است.

رییس سازمان محیط زیست با اشاره به جمع‌آوری کیسه‌های نایلونی، گفت: طبق اساس‌نامه دولت، کیسه‌های زیر ۲۵ میکرون از چرخه تولید و توزیع و مصرف در بازه زمانی ۵ ساله حذف می‌شود.