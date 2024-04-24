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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۴۳

تکذیب کشف خودروی بمب‌گذاری شده در موصل

تکذیب کشف خودروی بمب‌گذاری شده در موصل

وزارت کشور عراق با صدور بیانیه ای خبر منتشر شده در زمینه کشف یک خودروی بمب گذاری شده در موصل را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه بغداد الیوم، سخنگوی وزارت کشور عراق امروز چهارشنبه گزارش ها مبنی بر خنثی سازی یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در شهر موصل را تکذیب کرد.

در بیانیه وزارت کشور عراق در این باره آمده است: خبر مخابره شده مبنی بر وجود یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در شهر موصل و خنثی سازی آن توسط نیروهای امنیتی صحت ندارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما وجود هیچ خودروی بمب گذاری شده در داخل شهر موصل را تایید نمی کنیم.

وزارت کشور عراق در پایان تاکید کرده است که شایعه منتشر شده به خودروی متعلق به یکی از دانشجویان مرتبط است که آن را در خیابان نزدیک دانشگاه رها کرده و وارد دانشکده شده است. وزارت کشور عراق خواستار دقت در مخابره اطلاعات و اطلاع از اخبار منحصراً از منابع رسمی شد.

کد مطلب 6087921

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