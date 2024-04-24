به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، «خلیل الحیه» نایب رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در غزه اعلام کرد که طوفان الاقصی یک ضربه پیشدستانه نسبت به حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه غزه بود و این عملیات توانست مساله فلسطین را در جهان زنده کند.
الحیه گفت: مقاومت جعلیبودن و دروغپردازیهای رژیم اشغالگر را برملا ساخت. هدف ما در هفتم اکتبر عملیاتی محدود بود. ما قصد داشتیم شماری از نظامیان را برای مبادله با اسیران خود به اسارت در آوریم، اما در نتیجه آن لشگر غزه ارتش رژیم صهیونیستی کاملاً از هم فروپاشید.
وی افزود: رژیم اشغالگر صهیونیستی پس از طوفان الاقصی به لرزه درآمد، با عدم اعتماد مواجه شد و سرویسهای امنیتی آن از هم پاشید. به همین دلیل آمریکا برای نجات این رژیم شکستخورده شتافت.
الحیه گفت: رژیم اشغالگر خواست با کوچاندن، بمباران کورکورانه و جنایت انتقام بگیرد؛ زیرا از نظر اطلاعاتی دیدی نداشت، چیزی از مقاومت در غزه نمیدانست و در پیشبینی طوفان الاقصی شکست خورده بود.
وی ادامه داد: اشغالگران اهداف بزرگی مانند نابودی حماس و بازگرداندن اسیران را در پیش گرفتند، اما طی ۶ ماه تنها چیزی که محقق کردند ویرانی ۶۰ درصد از غزه بود. آنها خود اذعان میکنند که تنها ۱۵ درصد از قدرت مقاومت در غزه را از بین بردهاند.
الحیه گفت: اشغالگران در هر منطقهای که از آن خارج میشوند و به آن بازمیگردند، شاهد آن هستند که شیران قسام دوباره با آنان مبارزه میکنند. اشغالگران در یافتن جاسوس در غزه ناکام ماندند.
وی ادامه داد: اشغالگران نه تنها در بازگرداندن اسیران خود ناکام بودهاند، بلکه دهها نفر از آنان را کشتهاند. ما از طریق گفتوگوها و میانجیگری قطر و مصر دهها اسیر زن، کودک و برخی بیگانگان که به اشتباه به اسارت درآمده بودند را به آسانی آزاد کردیم.
الحیه افزود: ما میخواهیم همین حالا جنگ پایان یابد و نرمش لازم در این خصوص را نشان دادهایم، اما اشغالگران این موضوع را رد میکنند. تاکید میکنیم بدون آتشبس کامل هیچگونه توافقی در کار نخواهد بود.
وی ادامه داد: نتانیاهو از پیگرد قضائی و سیاسی پس از جنگ میترسد و حتی تلاش دارد منطقه را با جنگی منطقهای به آتش بکشد تا در پُست خود باقی بماند. باید از نتایج طوفان الاقصی بهره ببریم تا دستکم به استقلال خود در کشور فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه دست پیدا کنیم.
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