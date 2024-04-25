پلمب مرکز غیرمجاز مامایی در اردبیل/متهم به مراجع قضایی معرفی شد

رامین نسیمی دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی بازدیدهای مداوم و نامحسوس کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه یک محل غیرمجاز مامایی در اردبیل به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان و انجام خدمات غیرمجاز درمانی، شناسایی شد.

وی با بیان اینکه این واحد با همکاری اداره اماکن انتظامی پلمب شد، افزود: افراد متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بیان کرد: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی و دندانپزشکی، طب سنتی، زیبایی و کاشت مو در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.

نسیمی دوست خاطرنشان کرد: هم استانی‌ها می‌توانند هرگونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان‌های پزشکی و دندانپزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها گزارش دهند.