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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۱۰

نیروهای فلسطینی، عناصر اشغالگر را در «طولکرم» هدف قرار دادند

نیروهای فلسطینی، عناصر اشغالگر را در «طولکرم» هدف قرار دادند

با وجود تجاوزات پرتکرار و روزانه عناصر صهیونیست به کرانه باختری، نیروهای فلسطینی در این منطقه همچنان برای دفاع از سرزمین خود با اشغالگران درگیر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های خبری گزارش دادند که ۲ جوان فلسطینی در جریان درگیری‌های مسلحانه با عناصر صهیونیست در اطراف ایست بازرسی سالم واقع در نزدیکی جنین در کرانه باختری به شهادت رسیدند.

شبکه فلسطین الیوم نیز گزارش داد که گردان‌های الاقصی مستقر در طولکرم با نظامیان صهیونیست که به این شهر یورش برده بودند درگیر شدند.

در این درگیری که به صورت مشخص در محور میدان السلام طولکرم رخ داد نیروهای فلسطینی موفق شدند عناصر متجاوز را گلوله باران کنند.

نیروهای مقاومت با عناصر اشغالگر در منطقه یعبد واقع در جنوب غرب جنین نیز درگیر شده و به سمت آنها تیراندازی کردند.

در همین راستا گردان‌های قدس شاخه جنین اعلام کردند که رزمندگان فلسطینی موفق شدند منطقه اشغالی شاکید را با شلیک گسترده گلوله هدف قرار دهند.

کد مطلب 6089498

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