آغاز ارزیابی جهش تحصیلی ابتدایی از ۱۵ اردیبهشت ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه محمدی گفت: باتوجه به اهمیت شناسایی و هدایت دانش آموزان دارای ظرفیت‌های ویژه یادگیری و همچنین کمک به رشد متعادل و همه جانبه شخصیت آنان متناسب با ساحت‌های شش گانه تربیتی و در راستای اجرای آئین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی، فرایند جهش تحصیلی دوره ابتدایی از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که تاریخ اعلام شده به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود، افزود: در این برنامه و به منظور ارتقای پایه، دانش آموزان می‌توانند در سطوح پایه‌های اول به سوم، دوم به چهارم، سوم به پنجم و چهارم به ششم ابتدایی در ارزیابی‌های تخصصی هوشی و روانی شرکت کنند.

محمدی اضافه کرد: جهت شرکت در این طرح، والدین متقاضی ابتدا باید درخواست کتبی خود را به مدیر مدرسه ارائه نمایند و سپس مدیر مدرسه پس از بررسی درخواست و شرایط دانش آموز، نسبت به ثبت درخواست در سامانه و دریافت مجوزهای لازم اقدام نماید.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان تصریح کرد: پس از طی مراحل مذکور، والدین می‌بایست پس از دریافت راهنمایی‌های لازم از سوی مدیر مدرسه با مراجعه به سایت https://sso.my.gov.ir نسبت به نوبت گیری و شرکت در ارزیابی‌های تخصصی اقدام کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای اجرای کامل و صحیح برنامه جهش تحصیلی ابتدایی پیش بینی شده است و تمامی اطلاعات اعم از تاریخ، مکان، پرداخت هزینه و شرایط آزمون ارزیابی جهت راهنمایی دقیق والدین در سامانه مذکور برنامه ریزی شده است.

لازم به ذکر است؛ والدین جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به واحد سنجش و تشخیص اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۸۱۳۸۲۷۴۸۵۱ تماس حاصل کنند.