اثاث کشی نیروی انتظامی از بخش شرقی سر در قیصریه

به گزارش خبرنگار مهر، سردر قیصریه در میدان نقش جهان و ورودی اصلی بازار اصفهان در سال ۱۳۱۰ به عنوان یک اثر ملی ثبت شد.

این سردر قبلاً سه طبقه بوده است. سردر قیصریه دارای نگارگری هایی از رضا عباسی است که در میان آن دو بار تصویری از شاه عباس روی آن نقش بسته است.

این بنا که قبلاً محل تشریفات و پذیرایی از مهمان ویژه شاهان صفوی بوده و مهمانان از اینجا کل میدان و بازی چوگان را می‌دیدند و پذیرایی ویژه می‌شدند.

اکنون به دو بخش تبدیل شده است. بخش شرقی در اختیار کلانتری بازار نقش جهان است. بخش غربی این مجموعه به کافه، گالری و موزه صنایع دستی مدرن تبدیل شده است و وضعیت مناسبی دارد هم از این جهت که می‌تواند میزبان مردم برای دیدن نمایی جذاب از میدان نقش جهان باشد و هم فضایی برای موزه صنایع دستی مدرن آن هم در طبقه بالای میدان نقش جهان اصفهان که بزرگترین میدان صنایع دستی کشورمان است.

در این موزه می‌توان آثار فاخری از هنرمندان صنایع دستی را مشاهده کرد از فرش‌های دستبافت گرفته تا تابلوها، قلمزنی ها و غیره.

همچنین افرادی که به این بخش از میدان راه پیدا می‌کنند هر بار شاهد نمایشگاهی دائمی و موقت خواهند بود و از بخش دیگر آنکه مختص به فروش صنایع دستی است؛ استفاده می‌کنند.

اما بخش شرقی سردر قیصریه چنین کاربری ندارد. این بخش در اختیار کلانتری بازار قرار گرفته است. قرار بود کلانتری به صورت موقت در این بخش مستقر شود اما ده سال از آن زمان می‌گذرد.

اکنون مدتی است که وزارت میراث فرهنگی با کلانتری بازار رایزنی کرده تا بتوانند این قسمت را در اختیار گرفته، آن را مرمت کرده و به مجموعه اضافه کند.

در این باره سید رضا طاهر پور مدیر موزه گالری قیصریه اصفهان به خبرنگار مهر گفت: بنای سر در بازار قیصریه از اوایل دوران پهلوی به دلیل اسیب های فراوان و همچنین بعد از انقلاب تا حدود چهل سال قابل بازدید نبود. ما برای اینجا تعریف کردیم که ۴۰۰ سال پیش این بخش، یک نقطه تشریفاتی بوده و مهم انان مهم اصفهان باید یک فضای در شأن پذیرایی می‌شدند. الان هم می‌تواند چنین کاربری داشته باشد و بالاخره انجام شد.

وی گفت: هر مهمانی که وارد شهر می‌شود وقتی به میدان نقش جهان می‌رسد بعد از دیدن هنرهای صنایع دستی، می‌تواند از ورودی موزه داخل شود. صنایع دستی و هنرهای معاصر هنرمندان ایران و اصفهانی را چه در ویترین‌ها و چه در معماری به کار رفته در این بخش ببیند از دالانی گذر کند و در بهترین جایگاه کل میدان را ببیند.

وی افزود: بخش شرقی سردر قیصریه وضعیت مناسبی ندارد و باید هر چه زودتر مرمت شود تا رطوبت سرویس بهداشتی، منجر به ریزش بخشی از سقف قیصریه نشود. ما این موضوع را از سال ۹۳ گوشزد کرده بودیم و طرح مرمتش را هم دادیم و گفتیم که اتاق‌های طبقه دوم تا سر سپه باید مرمت شود. زمانی که بخش غربی سردر قیصریه را از میراث فرهنگی تحویل گرفتیم قرار بود بخش شرقی هم به ما بدهند اما از سال ۹۳ کلانتری در آنجا مستقر شده بود. تا اینکه چون مالکیت این بنا در اختیار میراث فرهنگی بود، صندوق احیا و بهره برداری از بناها آن را گرفت و به مزایده گذاشت ما طرح مرمت و کاربری آن را داده، در مزایده شرکت کرده و تحویل گرفتیم.

وی گفت: پس از رایزنی با کلانتری بازار قرار شد؛ به زودی بخش شرقی را خالی کرده و به ما تحویل دهند. حالا قرار است این بنا پس از ده سال احیا و مرمت شود. این بخش از نظر مساحت و معماری دقیقاً قرینه بخشی است که ما آن را به موزه گالری تبدیل کرده‌ایم و در آن صنایع دستی معاصر و مدرن را به نمایش گذاشته‌ایم.

طاهرپور با بیان اینکه اخیراً نمایشگاه نجوای فلز را با دعوت از هنرمندان قلمزنی برگزار کردیم گفت: در این بخش نمایش و فروش آثار فاخر هنری و معاصر را داریم همچنین از هنرمندان معاصر که کارهای فاخری دارند حمایت می‌شود و هر چند وقت یکبار هم نمایشگاهی از کارهای آنها برپا می‌کنیم. همچنین سردر قیصریه مکانی برای استقبال از سفرا و مهمانان کشوری است.

طاهرپور گفت: در حال حاضر نیز قصد داریم تا قلمزنی فاخر این مجموعه را به نام هزار نقش که مشاغل دوره صفوی روی آن نقش بسته در حراج کریستیز امارات قیمت گذاری کنیم. پیش از این نیز یک تخته فرش دستبافت قیمت گذاری شد.