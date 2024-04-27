به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مصطفی میلانی با اشاره به ظرفیت بالای اصفهان در زمینه مواد و ساخت، نقش ستادهای معاونت علمی بهویژه ستاد مواد را حمایت از فناوریهای اولویتدار کشور عنوان کرد و افزود: تجاریسازی، تأمین مالی، ارتباط سازی بین شرکتها با ارگانهای دولتی و اطلاعرسانی د ستاوردهای فناوری از جمله اقدامات ستاد در جهت توسعه فناوریهای حوزه مواد و ساخت است.
دبیر ستاد فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به برگزاری نشستهای نخبگانی و استفاده از ظرفیتها و پیشنهادهای فعالان این حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: ستاد مواد آمادگی دارد تا با برگزاری جلسات و رویدادهای تخصصی، در راستای رفع مشکلات شرکتهای فناور و دانشبنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گام بردارد.
تأکید بر اهمیت شیرینسازی آب و توسعه سرامیکهای پیشرفته
دبیر ستاد فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته، شیرینسازی آب و مدیریت پسابهای صنعتی، توسعه سرامیکهای پیشرفته، تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و جلوگیری از خامفروشی را از جمله اولویتهای ستاد برشمرد.
میلانی تصریح کرد: با توجه به خشکسالیهای اخیر، فناوریهای شیرینسازی آب از اهمیت بالایی برخوردار هستند و ستاد مواد آماده است تا از طرحهای فناورانه در این زمینه حمایت کند.
همچنین وی بر آمادگی ستاد برای تسهیل فرآیند تأمین مالی، ضمانت قراردادها و پذیرش ریسک فناوریهای نوین تأکید کرد و همکاری شرکتهای دانشبنیان شهرک برای توسعه فناوریهای مواد و ساخت را خواستار شد.
اصفهان، قطب توسعه فناوریهای مواد و ساخت کشور
وی در ادامه با اشاره به حضور شرکتها و مراکز فناور متعدد در اصفهان، گفت: استان اصفهان به لحاظ زیرساختهای صنعتی و تحقیقاتی و ظرفیت نیروی انسانی متخصص، یکی از قطبهای اصلی کشور در حوزه فناوریهای مواد و ساخت محسوب میشود.
میلانی افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان یکی از موفقترین مراکز رشد و پارکهای فناوری کشور، نقش مهمی در توسعه فناوریهای پیشرفته مواد و ساخت ایفا میکند و ستاد مواد آمادگی دارد تا با حمایت از شرکتهای مستقر در این شهرک، زمینه تجاریسازی دستاوردهای فناورانه آنها را فراهم آورد.
لزوم توجه به مدیریت پسماندها و پسابهای صنعتی
دبیر ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته با تأکید بر اهمیت مدیریت پسماندها و پسابهای صنعتی، گفت: با توجه به تعدد صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی و نیروگاهها در اصفهان، لازم است تا فناوریهای مربوط به مدیریت، تصفیه و بازیافت پسماندها و پسابهای صنعتی در اولویت قرار گیرد.
به گفته وی، ستاد مواد علاوه بر حمایتهای مالی، آماده است تا با برقراری ارتباط میان شرکتهای دانشبنیان و صنایع، زمینه تجاریسازی و اجرای طرحهای فناورانه در حوزه مدیریت پسماند را تسهیل کند.
میلانی در پایان بر لزوم تقویت زیستبوم نوآوری و فناوری در استان اصفهان تأکید کرد و مشارکت همه دستگاهها و سازمانهای متولی را در این زمینه خواستار شد.
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