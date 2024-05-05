۲۳ استان گرفتار سیل و آبگرفتگی/امدادرسانی به ۵ هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات به تشریح خدمات ارائه شده در سیل و آبگرفتگی از ١٢ تا ۱۶ اردیبهشت تا ساعت ٠٥: ٠٠ پرداخت و گفت: در این مدت زمان، ۲۳ استان (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، سمنان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد) نیاز به دریافت خدمات امدادی پیدا کردند.

وی با بیان اینکه در این مدت زمان ۱۳۴ مورد عملیات امدادی انجام شده، ادامه داد: امدادگران به ۵۰۲۲ نفر امدادرسانی کردند، ۱۵۳ نفر را اسکان اضطراری دادند، ۲۲۳ نفر را به مناطق امن منتقل کردند و با دستگاه پمپاژ، آب ۱۸۶ واحد مسکونی را تخلیه کردند.

وی افزود: ۲۱۹ تیم عملیاتی شامل ۷۷۷ نفر امدادگر در عملیات سیل و آبگرفتگی شرکت کردند.

محمودی گفت: ۳۷ دستگاه چادر، ۱۲۹۳ تخته پتو، ۶۲۷ تخته موکت، ۲۳۰۲ کیلوگرم نایلون، ۴۷۱ بسته غذایی، ۴۶۹۹ قوطی کنسروجات، ۲۰۰ قرص نان، ۲۸۳۲ کیلوگرم برنج، ۴۲۰ کیلوگرم روغن، ۵۴۸ کیلوگرم حبوبات، ۳۲۰ ست شست‌وشو و ۷۶ ست بهداشتی بین افراد متأثر توزیع شد.