تحصن دانشجویی در دانشگاه تورنتوی کانادا در حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دانشجویان برخی دانشگاههای کانادا نیز با برگزاری تحصن دانشجویی حمایت خود از مردم غزه و فلسطینیها را اعلام کردند.
در این ارتباط گزارش شده است که تحصن دانشجویی در دانشگاه تورنتوی کانادا در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات اشغالگران اسرائیلی علیه ساکنان غزه برگزار شده است.
در جریان برگزاری این تحصن، دانشجویان دانشگاه تورنتو خواستار پایان دادن به حمایت و سرمایه گذاری در دانشگاههای مناطق اشغالی فلسطین شدند.
«محمد یاسین»، فعال دانشجویی از دانشگاه تورنتو گفته است که تحصن با حضور دانشجویان کشورهای مختلف در این دانشگاه معروف کانادا طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت.
تحصن دانشجویی در کانادا برای حمایت از فلسطین و با درخواست توقف جنگ در غزه همزمان با اعتراضات جنبش دانشجویی در آمریکا صورت میگیرد. رئیس دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا درباره اعتراضات دانشجویی گفته است: تمام اقدامات ما، از جمله درخواست کمک پلیس، نتوانست به تظاهرات پایان دهد.
رئیس دانشگاه جورج واشنگتن همچنین تاکید کرد که ما با مقامات پایتخت در تماس هستیم و پلیس حضور خود را در داخل و اطراف دانشگاه افزایش میدهد.
دانشگاههای سراسر آمریکا بعد از آگاهی از جنایات پرشمار رژیم اشغالگر قدس علیه مردم غزه و کشتار حدود ۳۵ هزار انسان بیگناه، عرصه اعتراض علیه سیاستهای این رژیم و دولت آمریکا به عنوان مهمترین حامی آن تبدیل شده است. در این بین یکی از مهمترین موضوعاتی که با گسترش اعتراضات به مراکز دانشگاهی مختلف آمریکا جلب توجه میکند، سیاستهای دولت آمریکا و پلیس این کشور است. دولت و پلیس در این کشور بدون توجه به خواستههای معترضین، تنها سیاست سرکوب و بازداشت گسترده را در پیش گرفته است.
از روزهای ابتدایی حملههای رژیم صهیونیستی به غزه، جامعه آمریکا عرصه واکنشهای مختلف به این رویداد بود. نظرسنجیهای مختلف نشان از افزایش بیسابقه حمایت آمریکاییها از مردم غزه دارد. طبق نظرسنجی گالوپ در مارس ۲۰۲۴ اکثر آمریکاییها اقدامات رژیم اشغالگر در غزه را تأیید نمیکنند. تعداد مخالفان با اقدامات رژیم صهیونیستی از ۴۵ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ به ۵۵ درصد افزایش یافت. دموکراتها ۷۵ درصد دیدگاه منفی نسبت به اقدامات تلآویو دارند. رائد جرار از اندیشکده دموکراسی برای جهان عرب معتقد است که نظرسنجی فوق نشان از جدایی بین سیاست دولت بایدن و دیدگاه اکثر آمریکاییها درباره اقدامات رژیم اشغالگر در غزه دارد و سیاست خارجی دولت آمریکا با انتظارات رایدهندگان هماهنگ نیست.
اعتراضهای دانشجویان آمریکایی در حمایت از مردم فلسطین، ابتدا از دانشگاههای کلمبیا و هاروارد آغاز شد. دانشجویان معترض با صدور بیانیهای مشترک، رژیم اشغالگر را به عنوان مسئول کامل جنگ معرفی کردند. این اعتراضها به تدریج به شمار زیادی از دانشگاههای این کشور نظیر آموری، میشیگان، براون، پلیتکنیک هومبولت، برکلی، کالیفرنیای جنوبی، نیویورک، ییل، کلمبیا، ماساچوست، تگزاس، مینهسوتا و غیره گسترش یافت به گونهای که تاکنون ۷۹ دانشگاه آمریکا درگیر اعتراض علیه رژیم اشغالگر قدس شده است. علاوه بر حضور دانشجویان، در برخی از دانشگاهها اساتید حامی فلسطین نیز عمدتاً در اعتراضها مشارکت فعال دارند.
خواسته اصلی دانشجویان آمریکایی، همبستگی با ملت فلسطین است که در چارچوب آن خواستار آتشبس دائمی در غزه، اتمام کمکهای نظامی دولت آمریکا به رژیم اشغالگر، قطع همکاری دانشگاه با مجتمعهای تسلیحاتی و کنار گذاشتن روند سرمایهگذاری دانشگاهها در سرزمینهای اشغالی شدهاند. با اوجگیری اعتراضها، مدیران برخی از دانشگاهها درصدد توافق با دانشجویان برآمدند. برای مثال مسئولان دانشگاه براون ایالت رودآیلند اعلام کردند که با دانشجویان حامی فلسطین به توافق رسیده که در اکتبر ۲۰۲۴ توقف سرمایهگذاری در فلسطین اشغالی را به رأی بگذارد. دانشجویان نیز ضمن پایان دادن به تحصن خود، این توافق را یک پیروزی بیسابقه و امتیازی بزرگ برشمردند.
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