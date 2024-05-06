به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، شرکت دانشبنیان رادین دام فرتاک در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان یکی از معتبرترین شرکتهای فعال در زمینه ارائه و اجرای خدمات دام، طیور و آبزیان و تولید محصولات دانشبنیان فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ با بهرهگیری از متخصصان و اساتید دانشگاه تهران آغاز و از همان ابتدا در جهت تأمین و بهبود نیازهای فعالان این عرصه وارد میدان شده است.
سلنیوم آلی و رقیق کنندههای اسپرم از محصولات دانشبنیان این شرکت محسوب میشود که برای اولین بار در ایران بومی سازی شده است.
مجتبی اماموردی، مدیرعامل شرکت رادین دام فرتاک در خصوص کاربست این محصولات گفت: سلنیوم آلی یا ارگانیک در بحث دامپزشکی و صنایع غذایی و رقیق کننده اسپرم برای حفظ گونههای در حال انقراض یا انجماد اسپرم دامهایی همچون گاو، اسب، گوسفند، بز، طیور و ماهی و … استفاده میشود. سلنیوم آلی با الگو برداری از طبیعت ساخته شده که در ساختارهای اسید آمینه حاوی گوگرد، سلنیوم جایگزین گوگرد شده است.
به گفته وی بهترین شکل سلنیوم برای متابولیسم انسان و حیوانات، سلنومتیونین میباشد. این شکل از سلنیوم میتواند در توده سلولی مخمر رشد یافته در محیط کشت حاوی سلنیوم معدنی تجمع پیدا کند. مخمر میتواند سلنیوم معدنی را که زیست فراهمی پایین و سمیت بالا داشته را به شکل آلی که ایمن تر و از نظر زیستی فعالتر بوده، تبدیل کند. باتوجه به نیاز دام، طیور و انسان به سلنیوم ارگانیک که ایمن بوده و قابلیت جذب بالایی داشته، تولید آن در کشور مانع خروج ارز از کشور شده و ایجاد اشتغال خواهد کرد که در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور میباشد.
امام وردی در خصوص محصول دیگر این شرکت که رقیقکننده اسپرم است، اظهار داشت: این محصول (رقیق کنندههای اسپرم) دارای ثبت اختراع است و موجب نگهداری طولانیتر اسپرمها میشود. این مواد در تأمین انرژی مورد نیاز، حفاظت اسپرم از آسیبهای دمایی، کاهش استرسهای فیزیکی و شیمیایی ناشی از سرد کردن، انجماد، ذوب اسپرمها و در نهایت ایجاد یک محیط مناسب برای زنده ماندن موقت اسپرمها نقش دارند.
به گفته او از مهمترین مزایای منجمد کردن اسپرم، تسریع در اجرای برنامههای خاص اصلاح نژادی، استفاده از نژادهای برتر و با تولیدات بیشتر، انتقال آسان اسپرم از مراکز تولید و جمع آوری به مراکز تلقیح مصنوعی، تولیدمثل خارج از فصل تولید، جلوگیری از انقراض گونههای در معرض خطر و.... است. کاربرد این رقیق کنندهها، استفاده برای انجماد اسپرم و بکارگیری آن برای تلقیح مصنوعی برای افزایش تولیدات و گسترش پرورش دام و طیور در کشور است.
وی با بیان اینکه رقیق کننده اسپرم وارداتی بوده و با تولید بومی آن توسط شرکت رادین دام عملاً نیاز داخل تأمین شده است، تصریح کرد: شرکت رادین دام فرتاک تا سالی سه هزار ویال ظرفیت تولید این محصول (رقیق کننده اسپرم) را دارد اما در خصوص محصول سلنیوم آلی از آنجا که هنوز موفق به تأسیس کارخانه نشدهایم، تولید به صورت کارمزدی یا نیمه صنعتی انجام میشود و ظرفیت تولید بالایی نداریم.
امام وردی در خصوص قیمت محصولات بومیسازی شده در شرکت رادین دام فرتاک نسبت به نمونههای مشابه خارجی آن اظهار داشت: ۱۰۰ سی سی از نسخه فرانسوی رقیق کننده اسپرم نزدیک به شش میلیون تومان تمام میشود. این در حالی است که قیمت تمام شده این میزان از رقیق کننده اسپرم در نسخه بومی شده آن تنها ۹۸۰ هزار تومان است. همچنین نسخه برزیلی و آمریکایی سلنیوم آلی، قبل از بومی سازی آن، کیلویی ۴۰۰ هزار تومان وارد میشد اما با بومی سازی آن (سلنیوم آلی) تأمین یک کیلو سلنیوم آلی برای مصرف کننده تنها ۱۶۵ هزار تومان تمام میشود.
وی در پایان در خصوص صادرات این شرکت خاطرنشان کرد: در حوزه رقیق کننده اسپرم موفق به صادرات شده ایم و در حال حاضر، بازار کشورهایی همچون افغانستان و عراق مقصد ما هستند.
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