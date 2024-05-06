گمرک از هیات مقررات زدایی تذکر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیاح دبیر هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به گمرک اعلام کرد: تغییر در عوارض صادراتی سیب زمینی را باید زودتر به فعالان اقتصادی اطلاع می‌دادید.

در این نامه آمده است: عطف به نامه شماره ۲۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص افزایش تعرفه صادرات سیب زمینی به استحضار می‌رساند؛ با توجه به حکم ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ هیأت وزیران تمامی دستگاه‌های اجرایی، موظف هستند هرگونه تغییر در مقررات را مدتی قبل از اجرا به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند؛ در خصوص تعرفه صادرات و واردات این مدت حداقل یک ماه تعیین و به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

همچنین بر اساس حکم ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه اجرایی، آن، هر مقرره جدید باید ۱۵ روز قبل از اعلام در سامانه‌ای به اطلاع عموم برسد و مقرره ای که در این سامانه وجود نداشته باشد برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.

لذا با توجه به عدم رعایت مراتب قانونی در افزایش تعرفه صادرات سیب زمینی در نامه یاد شده، خواهشمند است دستور فرمائید افزایش تعرفه اعلامی در نامه فوق تا ۳۰ روز پس از بارگذاری آن در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار کشور متعلق به معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نشانی qavanin.ir)، به تعویق افتد.

لازم به ذکر است شکایاتی از تجار کشور در ساعات اخیر به این مرکز رسیده که نشان می‌دهد افزایش تعرفه یاد شده برخلاف قانون اعمال شده است.