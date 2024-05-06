به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مین چی، در صورت تایید ایمنی، این دارو در اختیار بیمارانی قرار خواهد گرفت که به طور مادرزاد دندان ندارند تا تاثیرگذاری آن نیز تایید شود. محققان امیدوارند در ۲۰۳۰ میلادی فروش این دارو را آغاز کنند.

افراد معدودی دچار فقدان دندان مادرزادی هستند. عدم وجود ۶ دندان یا بیشتر شرایطی است که موروثی تلقی می شود. طبق بیانیه بیمارستان کیتانو که در این پژوهش همکاری می کند، نخستین مرحله آزمایش بالینی از سپتامبر امسال تا آگوست ۲۰۲۵ میلادی ادامه می یابد. برای مشخص شدن تاثیرگذاری دارو، آن را به داخل رگ افراد سالم ( ۳۰ مرد ۳۰تا ۶۴ ساله) تزریق می کنند. شرکت کنندگان باید حداقل یکی از دندان های عقبی شان را از دست داده باشند تا اگر دارو تاثیرگذار بود و دندان رشد کرد، مشکلی ایجاد نشود. هیچ عارضه جانبی مهمی در آزمایش روی حیوانات مشاهده نشده است.

در مرحله بعدی این دارو در بیمارستان کیتانو به بیماران با فقدان دندان مادرزادی داده می شود. محققان تصمیم دارند در این مرحله تعداد شرکت کنندگان را به ۲تا ۷ نفر محدود کنند که حداقل از زمان تولد ۴ دندان نداشته باشند.

داروی رشد دوباره دندان پروتئینی به نام USAG-۱ را غیر فعال می کند که مانع رشد دندان است. محققان معتقدند در آینده این دارو نه تنها برای افرادی با چالش فقدان دندان مادرزادی بلکه بیمارانی که به دلیل جراحت یا پوسیدگی دندانشان را از دست داده اند، کارآمد خواهد بود.