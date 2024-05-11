کاهش ۲۴ درصدی تولید خودرو در فروردین/ وعده وزیر صمت محقق می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.

با این حال به نظر می‌رسد در ماه نخست سال جاری وعده‌های وزیر صمت هنوز جامه عمل نپوشیده است؛ در همین ارتباط بررسی صورت‌های مالی ارائه شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) به کدال نشان می‌دهد در ماه نخست امسال ۴۲ هزار و ۴۵۱ دستگاه خودروی سواری تولید و در مقابل ۳۸ هزار و ۱۵ دستگاه فروخته شده است. این در حالیست که فروردین ماه پارسال در مجموع ۵۵ هزار و ۴۶۳ دستگاه تولید و ۳۱ هزار و ۳۶۱ دستگاه خودرو فروخته شده بود. بنابراین اگرچه تولید خودرو ۲۴ درصد کاهش یافته اما در مقابل فروش خودرو ۱۸ درصد افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد عمده افت تولید در فروردین ماه امسال مربوط به کاهش تولید گروه پژو و خانواده X۲۰۰ می‌شود.

افت ۱۹ درصدی تولید در ایران خودرو

ایران خودرو در ماه نخست سال ۱۴۰۳ توانسته ۱۰ هزار و ۸۰۵ دستگاه از خانواده پژو تولید کند که از این میزان ۷ هزار و ۵۱۱ دستگاه را فروخته است. این در حالیست که در فروردین ماه پارسال ۱۷ هزار و ۹۸۸ خودرو در گروه پژو تولید شده بود که از این میزان هم ۸ هزار و ۴۵۶ دستگاه به فروش رفته بود. بنابراین در فروردین ماه امسال در گروه پژو بالغ بر ۷ هزار دستگاه کمتر تولید و به تبع آن بالغ بر یک هزار دستگاه کمتر فروخته شده است.

نکته قابل توجه آنکه در فروردین ماه امسال ۳ هزار و ۲۹۴ دستگاه از گروه پژو در پارکینگ‌های ایران خودرو مانده است.

همچنین ایران خودرو در فروردین ماه امسال ۳ هزار و ۲۳۷ دستگاه از گروه سورن تولید کرده که از این میزان ۳ هزار و ۷۰۹ دستگاه به فروش رفته است. این شاخص‌ها در فروردین ماه پارسال به ترتیب یک هزار و ۴۸۰ دستگاه و ۸۵۹ دستگاه بود. بنابراین تولید و فروش خودروهای گروه سورن نسبت به پارسال افزایش یافته است که به نظر می‌رسد ایران خودرو با کاهش ظرفیت تولید گروه پژو، نسبت به رشد تولیدات گروه سورن اقدام کرده است.

در ماه نخست امسال ۴ هزار و ۷۸۸ دستگاه خودروی دنا تولید شده که از این میزان ۴ هزار و ۶۸۳ دستگاه فروخته شده است. در فروردین ماه پارسال ۵ هزار و ۳۸۹ دستگاه دنا تولید و ۳ هزار و ۸۰۸ دستگاه به فروش رسیده بود. بنابراین اگرچه تولید دنا در فروردین ماه کاهش یافته اما فروش این خودرو افزایش یافته است.

از خودروی رانا نیز در فروردین ماه امسال ۹۶۰ دستگاه تولید شده که از این میزان ۹۳۹ دستگاه به فروش رفته است. تولید رانا در فروردین پارسال صفر بود.

فروردین امسال ۲ هزار و ۳۷۶ دستگاه تارا تولید شده که از این میزان ۲ هزار و ۳۱۶ دستگاه فروخته شده است. فروردین پارسال ۲ هزار و ۵۴۷ دستگاه تولید و یک هزار و ۶۱۷ دستگاه به فروش رفته است.

در فروردین ماه امسال ۶ دستگاه هایما تولید شده اما در مقابل ۱۰۰ دستگاه فروخته شده است که به نظر می‌رسد خودروهای مانده در پارکینگ تحویل متقاضیان شده است. در فروردین پارسال یک هزار و ۱۴ دستگاه هایما تولید شده بود.

در بخش سایر محصولات یک هزار و ۱۴۳ دستگاه تولید شده اما ۴ هزار و ۲۹۴ دستگاه به فروش رفته است. این شاخص‌ها در فروردین ماه پارسال به ترتیب ۳۶۱ دستگاه و ۳۵۵ دستگاه بود.

در مجموع در فروردین ماه ۲۳ هزار و ۳۱۵ انواع خودرو در ایران خودرو تولید و در مقابل ۲۳ هزار و ۵۵۲ دستگاه به فروش رفته است. این در حالیست که فروردین پارسال ۲۸ هزار و ۷۷۹ دستگاه خودرو تولید و ۱۵ هزار و ۸۰ دستگاه فروخته شده بود.

بر این اساس تولید خودرو در ایران خودرو ۱۹ درصد با کاهش مواجه شده است.

تولید در سایپا هم ۲۶ درصد کاهش یافت

گروه خودروسازی سایپا در فروردین ماه امسال ۱۰ هزار و ۸۷۳ دستگاه از خانواده X۲۰۰ (تیبا، کوییک، ساینا) تولید کرده و در مقابل ۹ هزار و ۵۰۷ دستگاه فروخته است. فروردین پارسال ۱۶ هزار و ۱۲۰ دستگاه از این گروه تولید شده و ۸ هزار و ۹۱۷ دستگاه فروخته شده بود. بنابراین بالغ بر ۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه کمتر تولید شده است.

در ماه نخست امسال ۳ هزار و ۳۳۱ دستگاه شاهین تولید شده و یک هزار و ۹۵۴ دستگاه به فروش رفته است. در فروردین پارسال ۲ هزار و ۹۰۱ دستگاه شاهین تولید و ۲ هزار و ۲۱ دستگاه فروخته شده بود.

فروردین ماه امسال ۳ هزار و ۵۲۴ دستگاه وانت ۱۵۱ تولید و ۳ هزار و ۶۳ دستگاه فروخته شده است. فروردین ماه پارسال از این خودرو ۳ هزار و ۹ دستگاه تولید و ۲ هزار و ۲۸۱ دستگاه فروخته شده بود.

در بخش سایر محصولات هم تولید صفر اما ۵۹ دستگاه به فروش رفته است.

در مجموع سایپا در فروردین ماه امسال (بدون در نظر گرفتن تولید وانت ۱۵۱) ۱۴ هزار و ۲۶۳ دستگاه انواع خودرو تولید و در مقابل (بدون در نظر گرفتن فروش وانت ۱۵۱)‌ ۱۱ هزار و ۵۲۰ دستگاه فروخته شده است. سایپا در فروردین ماه پارسال ۱۹ هزار و ۲۱ دستگاه تولید و ۱۰ هزار و ۹۳۸ دستگاه خودرو فروخته بود. بنابراین در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۴ هزار و ۷۵۸ دستگاه کمتر تولید شده که عمدتاً مربوط به خانواده X۲۰۰ می‌شود.

بر این اساس تولید خودرو در سایپا ۲۶ درصد با کاهش مواجه شده است.

توقف تولید کوییک معمولی در پارس خودرو

گروه خودروسازی پارس خودرو (زیرمجموعه سایپا) در فروردین ماه امسال ۴ هزار و ۸۷۱ دستگاه از گروه Q۲۰۰ تولید کرده و در مقابل ۲ هزار و ۹۴۳ دستگاه فروخته است. فروردین پارسال ۴ هزار و ۴۲۴ دستگاه از این گروه تولید و ۲ هزار و ۱۰۴ دستگاه به فروش رفته بود.

از خودروی جدید سهند نیز تنها ۲ دستگاه در فروردین ماه امسال تولید شده است.

تولید کوییک معمولی دنده‌ای هم در فروردین امسال در پارس خودرو صفر بوده در حالی که فروردین پارسال از این خودرو ۳ هزار و ۲۳۹ دستگاه تولید و فروخته شده بود.

در مجموع در ماه نخست امسال پارس خودرو ۴ هزار و ۸۷۳ دستگاه خودرو تولید و در مقابل ۲ هزار و ۹۴۳ دستگاه فروخته است. پارس خودرو در فروردین پارسال ۷ هزار و ۶۶۳ دستگاه خودرو تولید و ۵ هزار و ۳۴۳ دستگاه فروخته بود. بنابراین در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۲ هزار و ۷۹۰ دستگاه کمتر تولید شده است که عمدتاً مربوط به توقف تولید کوییک معمولی دنده‌ای می‌شود.

بر این اساس تولید خودرو در پارس خودرو با ۳۷ درصد کاهش مواجه شده است.