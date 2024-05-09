به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده صبح پنج شنبه در نشست با رئیس منطقه عملیاتی فلات قاره خارگ اظهار داشت: فناوری در دنیای امروز نقشی غیرقابلانکار دارد و این موضوع در صنعت نفت و گاز اهمیت بهمراتب بیشتری را به خود اختصاص داده است، زیرا بهواسطه فناوری، هزینه تمامشده تولید نفت کاهش یافته است و ظرفیت تولید نیز افزایش خواهد داشت.
وی افزود: با این حال دسترسی به فناوری در ایران بهویژه در حوزه فراساحل با چالشهای مختلفی مانند تحریمهای یکجانبه آمریکا، یا عدم دسترسی به سرمایه همراه است و این موضوع باعث شده تا در سالهای اخیر، توجه به استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی برای تولید بار اول تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در حوزه فلات قاره بیشازپیش شود.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: شرکت نفت فلات قاره اکنون با اتکا به توان و تخصص متخصصان داخلی در پهنه خلیجفارس در ۶ منطقه عملیاتی خارگ، لاوان، سیری، بهرگان، قشم و کیش مسئولیت اکتشاف، استخراج، فرآورش، ذخیرهسازی و صادرات نفت و گاز از میدانهای دریایی را بهعهده دارد. با توجه به شرایط ویژه تولید از میدانهای دریایی، کاملترین و پیچیدهترین تجهیزات و تأسیسات زنجیره تولید، فرآورش و صادرات نفت و گاز کشور در این شرکت متمرکز شده است.
دشتی زاده گفت: یکی از اقدامهای ارزشمند شرکت نفت فلات قاره ایران در راستای عمل به فرمایشهای مقام معظم رهبری و تحقق استفاده از شرکتهای دانش بنیان است، توجه ویژه فلات قاره به شرکتهای دانشبنیان داخلی و تعریف پروژههایی برای رفع نیازمندیهای صنعت نفت دریایی است که در این زمینه گامهای ارزشمندی در قالب پروژههای «تولید بار اول» برداشته شده و منجر به شناسایی شرکتهای دانشبنیان قدرتمند ایرانی شده است.
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