ضوابط اهدای جوایز نقدی به حافظان قرآن کریم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه ستاد حفظ راهبردی قرآن کریم بودجهای حدود دو میلیارد تومان از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی در خصوص اهدای جوایز به دارندگان مدرک حفظ عمومی در اواخر سال ۱۴۰۲ اختصاص یافت که این مبلغ در دهه ولایت امسال یعنی فاصله اعیاد قربان تا غدیر به قید قرعه به دارندگان مدرک حفظ عمومی قرآن اهدا میشود.
این هدایا از ۵۰۰ هزار تومان تا شش میلیون تومان در نظر گرفته شده است که اوایل تیرماه بین ۳۱۳ نفر از حافظان یک جز، ۱۱۱ نفر از حافظان دو جز، ۱۱۴ نفر از حافظان چهار جز و از حفظ پنج جز تا حفظ کل به ازای هر جز به ۷۲ نفر تقسیم خواهد شد.
این قرعهکشی به صورت نرمافزاری انجام میشود. کسانی که قبلاً مدرک درجه یک تا سه حفظ تخصصی قرآن کریم را دریافت کرده باشند نمیتوانند این مبالغ را دریافت کنند. این هدایا ویژه کسانی است که در طول این مدت پیشرفتی در حفظشان ایجاد شده باشد و از مزایای حفظ، کمتر استفاده کرده باشند.
هماکنون برگزاری دوره نوزدهم این آزمون ادامه دارد و براساس آنچه که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است، هدف از برگزاری این آزمونها ارائه تسهیلات و خدمترسانی به افرادی است که موفق به دریافت مدرک شرکت در آن شدهاند، به عنوان مثال تسهیل در امور استخدامی آنها ازجمله این خدمات است.
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