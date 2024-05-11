تمام اقدامات برای دستیاران پزشکی/از افزایش حقوق تا بورسیه تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، دوره دستیاری تخصصی پزشکی به دوره‌ای ۴ تا ۵ سال رشته‌های تخصصی پزشکی اطلاق می‌شود که پزشکان عمومی پس از شرکت در آزمون پذیرش دستیار وارد این دوره می‌شوند و علاوه بر تحصیل در یکی از ۲۵ رشته تخصصی، فعالیت‌های درمانی بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت را زیر نظر اساتید دانشگاه‌ها انجام می‌دهند.

در اسفندماه ۱۴۰۲ دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افزایش حق الزحمه دستیاران و کارورزان پزشکی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: برای تأمین منابع این موضوع ردیف اختصاصی در بودجه در نظر گرفته شد.

تصویب افزایش ۴۵ درصدی حقوق دستیاران پزشکی در سال ۱۴۰۳

وی یادآور شد: برای پرداخت حق الزحمه دستیاران پزشکی ردیف بودجه اختصاصی در بودجه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است که گام مهمی در این حوزه محسوب می‌شود. پیش از این اعتبار حق الزحمه دستیاران پزشکی از منابع اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی تأمین می‌شد و با توجه به ردیف بودجه اختصاصی، امیدواریم پس از اعلام نهایی بودجه ترمیمی در حقوق دستیاران پزشکی رخ بدهد.

در ابتدای سال ۱۴۰۳ وزیر بهداشت، از تصویب افزایش ۴۵ درصدی حقوق دستیاران پزشکی در سال ۱۴۰۳ در هیأت دولت خبر داد و گفت: در شروع دولت دستیاران پزشکی مجرد ۲ میلیون و دستیاران پزشکی متأهل سه میلیون تومان حق الزحمه دریافت می‌کردند، در همان ماه‌های نخست دولت، وزارت بهداشت از محل درآمدهای اختصاصی حقوق دستیاران را افزایش داد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ هم حق الزحمه دستیاران پزشکی مجرد و متأهل به ترتیب به ۸ و ۱۱ میلیون تومان رسید، این افزایش هم از محل درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت پرداخت شد. در سال ۱۴۰۳ ردیف بودجه‌ای از محل بودجه عمومی برای افزایش حقوق دستیاران پزشکی در نظر گرفته شد.

عین اللهی گفت: سازمان برنامه و بودجه حدود سه هزار میلیارد تومان بودجه برای افزایش حق الزحمه دستیاران پزشکی تخصیص داده که حق الزحمه دستیاران مجرد و متأهل به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و این میزان افزایش در هیأت دولت مصوب شد.

وی همچنین به ارائه کارانه به دستیاران پزشکی اشاره کرد و گفت: ما در برنامه‌ای که داریم در ابتدا ۱۲ میلیون تومان برای دستیار مجرد و ۱۵ میلیون تومان برای دستیار متأهل را در نظر داریم و به بیمارستان‌ها هم گفته ایم که در برابر عملکرد دستیاران می‌توانند به جز این بودجه، کارانه ای را هم پرداخت کنند. سقف کارانه دستیاران برداشته شده و این کارانه افزایش می‌یابد.

وزیر بهداشت در برنامه هجدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بازهم بر بهبود شرایط دستیاران پزشکی تاکید کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم حقوق دستیاران تخصصی پزشکی را به بالای ۲۰ میلیون تومان برسانیم.

عین اللهی افزایش ۸۰۰ درصدی حق الزحمه دستیاران در دولت مردمی را از کارهایی برشمرد که در راستای ایجاد انگیزه دستیاران صورت گرفته است و افزود: افزایش ۸۰۰ درصدی حق الزحمه دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در دولت مردمی یکی از کارهایی بود که وزارت بهداشت برای افزایش انگیزه و امید آفرینی انجام داد.

وی تدوین آئین نامه تسهیل و افزایش مدت زمان مرخصی زایمان جهت دستیاران و ایجاد تسهیلات جهت مادران باردار در دوران دستیاری را از دیگر اقدامات وزارت بهداشت برای افزایش انگیزه و امید آفرینی دستیاران عنوان کرد.

از افزایش حق الزحمه دستیاران تا تدوین آئین نامه بورسیه تحصیلی دستیاران پزشکی

دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز اصلاح نظام پرداختی به دستیاران را موجب افزایش مشارکت و انگیزه آنها دانست و گفت: اصلاح حق الزحمه دستیاران از ۲ به ۸ میلیون تومان موجب افزایش انگیزه در دستیاران خواهد شد. همچنین برای اولین بار، اعتبارات لازم برای حق الزحمه دستیاران در بودجه عمومی کشور قرار گرفته است و در رشته‌هایی که وابسته به ویزیت بیماران است نیز باید اصلاح نظام پرداخت در کارانه آنها دیده شود.

باقری فرد تصریح کرد: نظام پرداخت در برخی از رشته‌ها موجب کاهش استقبال دانشجویان شده که نیاز است نظام پرداخت را اصلاح کنیم تا رشته‌هایی که ریسک بالاتری دارند به صورت متفاوت، دریافتی داشته باشند که مبالغ حق الزحمه آنها نیز در حال اصلاح است.

معاون وزیر بهداشت همچنین از بورسیه دستیاران تخصصی پزشکی برای ارائه خدمت در رشته‌های مورد نیاز و خاص در مناطق محروم خبر داد.

وی با تشریح تدبیر وزارت بهداشت برای جذب دستیاران در رشته‌های مورد نیاز کشور گفت: در آزمون‌های سال گذشته در برخی از رشته‌های تخصصی همچون طب اورژانس، بیهوشی و طب اطفال داوطلبین کمتری تمایل به حضور داشتند و بعضاً صندلی این رشته‌ها خالی بود. در سال گذشته، تمهیداتی انجام شد که تا حدودی این ظرفیت‌ها پر شوند.

باقری فرد افزود: امسال با تصویب آئین نامه بورسیه دستیاران بر اساس اعلام نیاز دانشگاه‌ها در چند رشته تخصصی که مورد نیاز کشور هستند سهمیه بورسیه خواهیم داشت. این سهمیه علاوه بر سهمیه آزاد به صورت بورسیه اعلام خواهد شد تا در مناطق محروم و در رشته‌هایی که متقاضی کمتری دارند، بتوانیم دستیار جذب کنیم.

وی به جزئیات بورسیه دستیاران پزشکی اشاره کرد و گفت: مبلغ بورسیه دستیاران به گونه‌ای است تا برای دستیاران خصوصاً آنهایی که به صورت بومی جذب می‌شوند، ایجاد انگیزه کند. به عبارت دیگر دستیاران بورسیه، حداقل یک حقوق پزشک عمومی را نیز علاوه بر حقوق دستیاری دریافت خواهند کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تغییرات در برنامه دستیاری را موجب بهبود مشارکت خواند و تصریح کرد: امیدواریم که با تغییراتی که در برنامه دستیاری ایجاد کردیم (افزایش دستمزد دستیاران و کاهش شیفت‌های کاری) باعث شود که امسال تعداد بیشتری از دستیاران را پذیرش کنیم.

وی تاکید کرد: در رشته‌های مورد نیاز در دانشگاه‌های خاص و در مناطق محروم علاوه بر اینکه دستیاران به صورت معمول پذیرش می‌شوند به صورت بورسیه نیز پذیرش خواهند شد تا حقوق بهتری نسبت به سایر دستیاران دریافت کنند و به نوعی بورسیه دانشگاه‌ها در استان‌ها خواهند شد.

باقری فرد همچنین با تاکید بر اینکه تغییرات در برنامه دستیاری موجب افزایش انگیزه در دستیاران می‌شود گفت: از مهمترین این تغییرات می‌توان به افزایش دستمزد دستیاران، کاهش شیفت‌های کاری اشاره کرد و اقدامات دیگری که در حال برنامه ریزی است. ضمن اینکه امسال با مصوبه وزارت بهداشت، در بعضی از رشته‌های مورد نیاز کشور مانند جراحی قلب، جراحی قفسه صدری، جراحی کودکان افراد هم در مقطع تخصص و هم فوق تخصص می‌توانند وارد رشته شوند. سال گذشته تعداد زیادی از صندلی‌های خالی با همین شیوه تکمیل شد و امسال نیز این اقدام صورت خواهد گرفت.

تهیه بسته‌های حمایتی روانی و مادی ویژه دستیاران پزشکی

در ادامه اقدامات وزارت بهداشت برای حوزه آموزش دستیاری تخصصی پزشکی، تهیه بسته‌های حمایت از دستیاران پزشکی در حوزه‌های روانی، مادی و معیشتی و رفاهی نیز در دستور کار قرار گرفت.

دکتر احد بنار مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت در حوزه دستیاری از تهیه دستورالعمل سامانه غربالگری سلامت روان ویژه دستیاران خبر داد و گفت: وضعیت سلامت روان دستیارانی که احتمال خطر و مشکل دارند، پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات دیگر در این حوزه به همکاری با معاونت آموزشی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: درس مهارت‌های آموزشی ده گانه زندگی برای دستیاران در نظرگرفته شده است که در آن دستیاران علوم پزشکی موظف هستند کارگاه‌های آموزشی اجباری را طی کنند و در این کارگاه‌ها با مهارت‌های آموزشی زندگی آشنا می‌شوند.

بنار درباره برنامه‌های رفاهی و معیشتی و اسکان دستیاران علوم پزشکی خاطرنشان کرد: موضوع رفاهی و اسکان دستیاران برعهده معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی است و ما با پیگیری در حوزه معاونت دانشجویی و با همکاری با معاونت آموزشی، قرار است پاویون‌های دستیاران را بهبود ببخشند و هر جا ظرفیت وجود دارد، دستیاران علاقمند به استفاده از خوابگاه‌های دانشجویی علوم پزشکی هستند این امکان را برای آنها فراهم کنند.