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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۱۳

پاراکانو قهرمانی جهان؛

جاهدی سهمیه المپیک پاراکانو را کسب کرد

جاهدی سهمیه المپیک پاراکانو را کسب کرد

اسلام جاهدی با قرارگیری در جایگاه دوم فینال B مسابقات قهرمانی جهان موفق شد در بین ۱۰ قایق برتر جهان در این ماده قرار گیرد و صاحب سهمیه پارالمپیک شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون قایقرانی، در ادامه مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک پاراکانو اسلام جاهدی در مسابقه فینال B کلاس VL2 مردان با حریفان رو به رو شد.

جاهدی در این رقابت در خط ۶ مسابقه با نمایندگان ژاپن، جمهوری چک، انگلیس، مجارستان، آلمان، تایلند و نماینده فدراسیون جهانی رو به رو شد و در پایان با زمان ۵۵.۶۲ ثانیه در رده دوم قرار گرفت و در مجموع در رده دهم انتخابی قرار گرفت و سهمیه جهانی کلاس VL2 پارالمپیک پاریس را کسب کرد.

امروز و در ادامه این رقابت ها شهلا بهروزی‌راد و سعید حسین‌پور در فینال A برای کسب مدال رقابت خواهند کرد.

کد مطلب 6103231

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