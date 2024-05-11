جاهدی سهمیه المپیک پاراکانو را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون قایقرانی، در ادامه مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک پاراکانو اسلام جاهدی در مسابقه فینال B کلاس VL2 مردان با حریفان رو به رو شد.

جاهدی در این رقابت در خط ۶ مسابقه با نمایندگان ژاپن، جمهوری چک، انگلیس، مجارستان، آلمان، تایلند و نماینده فدراسیون جهانی رو به رو شد و در پایان با زمان ۵۵.۶۲ ثانیه در رده دوم قرار گرفت و در مجموع در رده دهم انتخابی قرار گرفت و سهمیه جهانی کلاس VL2 پارالمپیک پاریس را کسب کرد.

امروز و در ادامه این رقابت ها شهلا بهروزی‌راد و سعید حسین‌پور در فینال A برای کسب مدال رقابت خواهند کرد.