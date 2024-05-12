۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۱۷

معاون بنیاد مسکن بوشهر مطرح کرد؛

غفلت از اجرای طرح منظومه روستایی در استان بوشهر طی سال‌های گذشته

بوشهر- معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: اجرای طرح مهم آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی در استان بوشهر طی سال‌های گذشته با غفلت مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی افرند صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی اجرای طرح منظومه روستایی که با حضور بخشدار و دهیاران بخش ریگ شهرستان گناوه برگزار شد، اظهار کرد: این طرح از سال ۱۳۹۳ در کشور آغاز شد و با حمایت‌های استاندار اسبق بوشهر در سال ۱۳۹۵ در ۲۴ بخش مطالعات منظومه‌های روستایی در استان انجام شد، اما در تصویب مورد غفلت قرار گرفت و رها شد.

وی با تأکید بر اینکه آبادانی و پیشرفت باید در همه ابعاد به صورت هماهنگ اتفاق بیفتد و منجر به پایداری منظومه شود، افزود: با حمایت‌های استاندار و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اواخر سال گذشته اعضای پژوهشکده سوانح طبیعی کشور ضمن سفر به استان از مناطق مختلف شهرستان گناوه بازدید کردند و روستاهایی که از پتانسیل خوبی برخوردارند شناسایی شدند و این شهرستان به عنوان پایلوت برای اجرا در استان انتخاب شده است‌.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر به اهداف اقتصادی، ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکت مردم در اجرای طرح اشاره کرد و افزود: استفاده پایدار از منابع طبیعی، توجه به آموزش و مهارت آموزی، جلوگیری از تعارضات اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی، تقویت مؤلفه‌های فرهنگی، تقویت ساختار اقتصاد محلی مبتنی بر شبکه فعالیتی و زنجیره تأمین و ارزش، گسترش پیوندهای روستایی-شهری، شکل‌گیری سازمان فضایی شبکه‌ای و مشارکت همه نقش‌آفرینان آبادانی و پیشرفت اصولی هستند که در تدوین این برنامه مورد توجه هستند.

