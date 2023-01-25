۹۵ مقاله به دبیرخانه کنگره بین المللی پروین اعتصامی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، از آغاز فراخوان مقاله برای اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی تاکنون ۹۵ مقاله علمی و پژوهشی به دبیرخانه این همایش بین المللی ارسال شده است. جواد وندنوروز رئیس شورای سیاست گذاری این همایش با بیان این مطلب گفت: اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران در مهر ماه سال آینده در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این همایش بین المللی که درجه ISC از پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی است، علاوه بر جمعی از استادان و نویسندگان، مقالات برگزیده سخنرانان مدعو از دانشگاه‌های تهران،شیراز،تبریز، اورمیه، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این همایش حضور خواهند داشت.

رئیس بنیاد فرهنگی مقبره الشعرا استاد شهریار ادامه داد: مقالات و سخنرانی‌های این دوره از همایش با اولویت پروین پژوهی انتخاب خواهند شد که این رویه در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت. امید آن داریم با تداوم این رویکرد با همکاری سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج از کشور محتوای بیشتر و با کیفیت‌تری درباره پروین اعتصامی تولید شود.

فراخوان اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی محورهای ذیل را پیشنهاد کرده است:

۱- نقد ادبی، ادبیات تطبیقی و مطالعات میان رشته‌ای

- تحلیل‌های تطبیقی، مقایسه‌ای و تأثیر پژوهی

- خوانش‌های زن محور در اشعار پروین اعتصامی

- مطالعات ساختار گرایانه در دیوان پروین اعتصامی

- گونه‌های مختلف نقد از قبیل نقد فرمالیستی، نقد بوم گرا و غیره

۲- بلاغت و انواع ادبی

- تحلیل مناظره‌ها پروین اعتصامی

- صور خیال در اشعار پروین اعتصامی

- وجوه بلاغی و زیبا شناختی در دیوان پروین اعتصامی

- درون مایه و بن مایه اشعار پروین اعتصامی

- ویژگی‌های زبان ادبی شعر پروین

- انواع ادبی

۳- مطالعات فرهنگی –اجتماعی در شعر پروین

- مطالعات جامعه شناختی اشعار پروین اعتصامی

- نقش زن در زندگی فردی و اجتماعی

- زن و هویت اجتماعی

- سیمای زن

- تأثیرگذاری جریان‌های سیاسی و فرهنگی بر شعر پرویناعتصامی

۴- مطالعات زبانی در شعر پروین

- تحلیل زبان شناختی اشعار پروین اعتصامی

- تحلیل ساختاری اشعار پروین

- تحلیل دستوری اشعار پروین

۵- جایگاه پروین اعتصامی در تاریخ ادبی و شعر معاصر فارسی

- تأثیرگذاری پروین بر شاعران دیگر

- تأثیر پذیری پروین اعتصامی از شاعران دیگر

- اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی برنامه مشترک بنیاد فرهنگی مقبره الشعرا استاد شهریار و دانشگاه علامه طباطبایی در مهر ماه سال آینده در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.