به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: اصل ۱۷ قانون اساسی به صراحت می‌گوید مبدا تاریخ رسمی کشور، هجرت است و تاریخ هجری شمسی و قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی، هجری شمسی است و تعطیل رسمی هفتگی نیز روز جمعه است.

وی ادامه داد: الان پنجشنبه‌ها تعطیل نیست و نیمه تعطیل رسمی است و با مصوبه مجلس درباره تعطیلی روز شنبه، تعطیل رسمی شده است که به صراحت با اصل ۱۷ قانون اساسی مغایرت دارد.

عبدالناصر مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به این نماینده، گفت: در اصل ۱۷ قانون اساسی، تعطیل رسمی ایران روز جمعه است. نه در لایحه دولت چیزی به عنوان تعطیلی رسمی عنوان شده و نه در مصوبه کمیسیون به تعطیلی رسمی اشاره شده است.

وی تاکید کرد: قانون اساسی، روز جمعه را تعطیل رسمی برای تمام کشور اعلام کرده است، اما در اینجا ۵ روز کاری برای جامعه‌ای که در قانون برای کار آنها زمان تعیین شده است یعنی کارکنان دولت و کارگران تعیین شده است. این روز تعطیل فقط برای کسانی است که ساعت کاری موظف دارند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در هیچ جای لایحه دولت و کمیسیون اجتماعی به تعطیل رسمی اضافه نشده است و تعطیل رسمی ما روز جمعه است.