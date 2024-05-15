به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام بانک مرکزی؛ اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی و دارو دو میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ چهار میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلار و برای خدمات ۱۸۴ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.

بالسینی بیان کرد: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی مبلغ یک میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مبلغ ۲۵۲ میلیون دلار و در مجموع مبلغ دو میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان پرداخت شد.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۷۳۰ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۵۲۱ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۳۵۷ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۹۹ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۵۸ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۳۷۹، ۸۱، ۳۰۳، ۲۰۳ و ۱۱ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز بیست و پنج اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. علاوه بر این گروه‌ها، دو میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار ارز نیمایی و ۴۳۸ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

وی گفت: تاکنون طی بیست و شش حراج شمش طلا در این مرکز حدود چهار هزار و ۱۲۰ کیلوگرم طلا به فروش رسیده است.

گفتنی است، در روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۸۶۸ تومان، یورو با نرخ ۴۸ هزار و ۵۳۹ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۲۱۷ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۸۹۴ تومان، یورو با نرخ ۴۵ هزار و ۳۲۱ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۴۰۷ تومان بود.