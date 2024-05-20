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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۵۵

کارگزار منطقه ای فن بازار استان تهران خبر داد؛

شناسایی ۲۰طرح با قابلیت سرمایه گذاری در رویداد تبادل فناوری پزشکی

شناسایی ۲۰طرح با قابلیت سرمایه گذاری در رویداد تبادل فناوری پزشکی

کارگزار منطقه‌ای فن بازار استان تهران از شناسایی ۲۰ طرح با قابلیت سرمایه گذاری در رویداد تبادل فناوری در صنعت پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه غفوری از کارگزاران منطقه ای فن بازار استان تهران در اولین رویداد تبادل فناوری در صنعت پزشکی که در حاشیه نمایشگاه ایران هلث برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این رویداد توسعه فناوری در صنعت سلامت، افزایش قدرت رقابت پذیری شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارها، توسعه بازار صادراتی دانش‌بنیان و تجاری سازی دستاوردها در حوزه سلامت است.

وی ادامه داد: این رویداد در ۴ محور تجهیزات و خدمات پزشکی، دارو، تجهیزات آزمایشگاهی و دندانپزشکی برگزار و طی فرایند ۸ مرحله‌ای اقدام به احصاء نیاز توسط کارگزاران تبادل فناوری در کل کشور و بارگذاری در پایگاه داده، غربالگری نیازها شد.

کارگزار منطقه‌ای فن بازار استان تهران با بیان اینکه در این فرایند ۱۲۵ نیاز احصا شد، خاطرنشان کرد: پس از بررسی نهایی در مرحله اول ۳۲ نیاز و در مرحله دوم ۵۰ نیاز انتخاب شدند و در مجموع ۸۲ نیاز تبادل فناوری معرفی می شود.

غفوری با بیان اینکه از میان این طرح‌ها ۲۰ طرح قابلیت سرمایه گذاری دارند، گفت: برای این تعداد طرح ۴۰ جلسه B۲B برگزار می شود و تعداد نشست های B۲B این رویداد. ۱۰۲ نشست است.

کد مطلب 6112982
مهتاب چابوک

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