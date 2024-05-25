بررسی ۹ فرش فاخر دستبافت در موزه فرش

به گزارش خبرنگار مهر، اولین رویداد ملی گفتگوی فرش دستبافت ایران به جهت نقد و بررسی سبک متفاوت و جدید روزهای ۷ تا ۱۰ خرداد از ساعت ۹ تا ۱۹ در موزه فرش ایران برگزار خواهد شد پیرو برگزاری این رویداد ظهر امروز در محل موزه نشست خبری برگزار شد. در این نشست محمدرضا رشتی زاده مدیر مرجع صدور شناسنامه فرش دستبافت گفت: رویداد سرنخ اولین رویداد ملی فرش دستباف ایرانی هست که در حوزه گفتگو و نقد و بررسی فرش‌های دستبافت معاصر ایرانی شکل می‌گیرد. در این رویداد چند نفر از تولیدکنندگان که فرش دستبافت و نو خلق کرده‌اند حضور دارند و آثارشان را در موزه ارائه می‌کنند همچنین منتقدان در این رویداد درباره چرایی و چگونگی این آثار صحبت خواهند کرد. معتقدیم این مجموعه رویدادها باعث خواهد شد سرنخ‌های جدیدی از میان گفتگوها بیرون آید که بتوانیم وارد دنیای جدیدی از بحث فرش شویم.

وی گفت: متأسفانه در بازارهای جهانی فرش‌های ما به عقب رفته و فرشهای هنری و پاکستانی جلوی مخاطب گذاشته شده است الان نیاز داریم که هنرمندانمان را به دنیا معرفی کنیم و ارزش آنها را بالا ببریم. فرش‌های ایرانی دوباره باید دیده شوند ما باید در بازارهای هنری جایگاه بالایی باشیم و خودمان را معرفی کنیم این کار باید از یک جایی شروع شود. کجا بهتر از موزه فرش؟ تا ما این هنر را خوب معرفی نکنیم خواستگار تجاری آن را پیدا نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بعد از این رویداد شهامت تولید کنندگان بیشتر شود تا فرش‌های جدیدی را تولید کنند و بگویند جایی هست که خودم را معرفی کنم افزود: برای فرش دستباف شناسنامه طراحی کردیم که مصرف کننده تفاوت آن را بداند. الان فرش ماشینی را بسیار شبیه به فرش دستبافت تولید می‌کنند.

رشتی زاده با بیان اینکه هیچ وقت درباره ریشه فرش صحبتی نشده گفت: امروز آنقدر تعداد تولیدکنندگان زیاد شده که باید رفت و بازار را ساخت. در گذشته ایران دو میلیارد دلار فرش صادر می کرده الان به زیر ۵۰ میلیون دلار رسیده است. چرا؟ ما دیگر هنر خودمان را درست ارائه نمی‌دهیم هدف ما بالابردن ارزش هنرمندان فرش هست. ما در گذشته روی فرش زندگی می‌کردیم اعتقاد دارم انرژی‌هایی در فرش نهفته است که خاطرات یک خانواده را ضبط می‌کند. ما آرام زندگی می‌کردیم صنعت به ما گفته که باید تندتر زندگی کنیم اهمیت در جامعه را به فرد داده است و خانواده متلاشی شود قدرتی که می‌توانیم در آینده داشته باشیم برعکس آن است.

یک فرش ایرانی بخر ۳ تا ببر!

وی افزود: الان اگر به اروپا بروید می‌بینید که نوشته‌اند یک فرش ایرانی با ۵۰ درصد تخفیف بخر ۳ تا ببر! باید به جایی برسیم که به جای اینکه فرش را حراج کنند، قدر آن را بیشتر بدانند. اگر کمی دقت کنیم می‌بینیم ارزش فرش خیلی بیشتر از این هست. دلیلی ندارد یک فرد فرشی که می خرد را به قیمت ۵ سال خریداری کند او باید پول ۱۰۰ سال عمر آن فرش را به بافنده بدهد.

زهرا شوندی مدیر اجرایی مرکز جامع صدور شناسنامه فرش دستبافت هم درباره این شناسنامه‌ها گفت: در شناسنامه‌هایی که طراحی شده اسم بافنده و طراح قالی و زمان تولید می‌آید بعد از تمام آیتم‌های تکنیکی، توضیحاتی از بافنده وجود دارد که آن هم در شناسنامه ذکر می‌شود. چون باید مصرف کننده درباره آن اثر بیشتر بداند تا لذت بیشتری ببرد. نزدیک به ۱۰ هزار شناسنامه فرش صادر شده است بیشتر کسانی که مصرف کننده خارجی هستند با این شناسنامه درباره خرید آن فرش، اطمینان خاطر به دست می‌آورند.

شوندی گفت: تمام فرش‌هایی که در این رویداد به نمایش گذاشته می‌شود اصالت دارند و بافنده و طراح آن را کپی نکرده‌اند بلکه شناسنامه دارند. قبلاً این فرش‌ها کارشناسی شده است و اینجا تمامی اطلاعات در کنار فرش‌ها ارائه می‌شود. فرش‌هایی که وارد مجموعه شده‌اند مختص تولید کننده هستند و هر دو طرح کلاسیک و مدرن را دارند. شفافیت به این بر می‌گردد که همه این اطلاعات در اختیار بازدیدکننده‌ها قرار گیرد و شناسنامه‌ها در حال نمایش هست. تمامی کارهایی که انجام می‌دهیم این است که بتوانیم ارزش و منزلت فرش را به جایگاه درست برسانیم.

به فرش تنها نباید مانند یک کالای خانگی نگاه کرد

محمد جواد اینانلو مدیر موزه فرش ایران نیز در این نشست گفت: نگاه همیشه این بوده که موزه وظیفه نگهداری از فرش‌ها را به عهده دارد ما منکر این نیستیم و به عنوان تخصصی‌ترین موزه این وظیفه را داریم ولی نیاز داریم که دیگران هم نسبت به این موزه مسئولیت‌هایی احساس کنند زمانی می‌توانیم بگوییم دیگران باید کمک کنند که خودمان هم وظیفه مان را درست انجام بدهیم اگر کسانی هستند که می‌توانند به موزه کمکی کنند کنار ما باشند ما هم از آنها برای همکاری دعوت می‌کنیم.

مدیر موزه فرش ایران با بیان اینکه نگاه به فرش به عنوان یک کالای خانگی اشتباه هست حتی نگاه هنری صرف هم به آن درست نیست گفت: در یک فرش گاهی می‌بینیم که ۲۷ هنر به کار رفته است چرا فرش کرمان آوازه زیادی دارد؟ شما تنها به رنگرزی آن دقت کنید به جواب این سوال می‌رسید.

اینانلو بیان کرد: تاریخ فرش بافی در دنیا در اختیار ما هست و ما مرجع فرش دنیا هستیم. یکی از دغدغه‌های موزه فرش به عنوان غنی‌ترین موزه فرش دنیا، نگهداری آثار هست همچنین یکی از بخش‌های کاری ما، شناسایی فرش‌هایی است که قابلیت این را دارند که تا ۵۰ سال آینده به موزه بیایند. این موضوع می‌طلبد سلسله گفتمانی را درباره آثار فاخر داشته باشیم و نگاه نقادانه به آن کنیم. تصمیم بر این شد که ۹ اثر بررسی از اقصی نقاط کشور بررسی شود. در این رویداد نیز هر روز چند فرش مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ببینیم آینده تولید فرش هنری چیست. در این باره دانشجویان رشته هنر می‌توانند از این نشست‌ها استفاده کنند آنها می‌توانند درباره معماری بیرونی ساختمان نیز صحبت کنند.