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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۰۸

اجرا در مجموعه تاریخی نیاوران؛

بازیگران اُپرای «یهودا و شیدا» معرفی شدند/ همکاری با پرواز همای

بازیگران اُپرای «یهودا و شیدا» معرفی شدند/ همکاری با پرواز همای

بازیگران اُپرای «یهودا و شیدا» جدیدترین اثر نمایشی پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی برای اجرا در مجموعه تاریخی نیاوران تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، محمدحسین صفری در نقش وحشی بافقی، امیر کربلایی‌زاده در نقش شاه تهماسب، نادر فلاح در نقش چوها سلطان، آرزو نبوت در نقش پریخان بیگم، آیدا اشجعی در نقش شیدا و پرواز همای در نقش یهودا، به عنوان بازیگران اُپرای «یهودا و شیدا» معرفی شدند.

این گروه با همراهی مهرداد آبجار طراح حرکات و گروه بازیگران، رامشگران، قزلباش‌ها و جلوه‌های ویژه تصویری قرار است از ۲۰ خرداد در محوطه باز کاخ نیاوران روی صحنه بروند.

پرواز همای پس از اجرای اُپراهای «حلاج» و «موسی و شبان»، در تلاش است پس از پنچ سال تلاش و تحقیق، جدیدترین اثر خود اُپرای «یهودا و شیدا» را برای مخاطبانش اجرا کند.

اُپرای «یهودا و شیدا» داستان عاشقانه یهودای آوازخوان و شیدا (دختر شاه طهماسب) است که قربانی خشم و قدرت‌طلبی قزلباش‌ها می‌شود.

کد مطلب 6121310
علیرضا سعیدی

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